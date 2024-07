Onde passear em Fortaleza: Natália Martins indica roteiro com crianças

Onde comer

Indico como opção de passeio gastronômico com as crianças o Villa Food Park, espaço localizado no Vila Peri. Gosto de ir lá com o Ohan, de 4 anos, porque tem muitos brinquedos, parquinho fechado e diversas opções de comida para os pais aproveitarem também. É entretenimento e gastronomia. Duas sugestões de comidas: os pratinhos tradicionais do Pratinho da Madrugada e os pastéis da pastelaria Guanabara.

Onde curtir uma praia

Um passeio em família pela praia de Barra Nova, em Cascavel. Gosto porque é uma praia tranquila. Ela sempre está com o cenário diferente, por isso, se chama Barra Nova. Lá tem a opção da água salgada, que formam piscinas naturais, e de água doce. Além de ter a oportunidade de realizar um lindo passeio de barco pelo Rio Choro e apreciar as dunas brancas, o manguezal, as falésias avermelhadas. Sugiro ainda terminar o dia comendo um delicioso pastel de arraia na praia.

Onde ter contato com a natureza

Para ter uma interação real com a natureza e os animais, gosto de ir com meu filho ao Ecopoint Parque Ambiental e Zoológico, que fica no Jóquei Clube. Além de ser um espaço acessível para o Ohan ter contato com os bichinhos, também podemos fazer piqueniques ou provar as delícias típicas do restaurante de lá.