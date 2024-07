Onde passear em Fortaleza: Fernando Graziani indica roteiro com crianças

Onde praticar esportes



Para começar o dia com a Pillar, de 11 anos, gosto de sair de manhã cedinho de casa e ir até a Praia de Iracema alugar um caiaque no quiosque esportivo Kayakeria, local que oferece aulas de esportes aquáticos e aluga equipamentos para passeios. É bom para ver a cidade de outro ângulo e ter um contato diferente com o mar. Inclusive, já vi golfinhos. O esporte é seguro e a empresa fornece coletes salva-vidas, então não precisa se preocupar.

Onde recarregar as energias



Depois de aproveitar uma manhã no mar, recomendo dar uma passada na padaria Molino, da Torres Câmara. O local dispõe de diversas opções de doces e salgados para lanches, além de kits diversos para o café da manhã. Sempre peço a Pizza Caprese e o Mil Folhas de sobremesa. A Pilar já provou a lasagna e gostou bastante.

Onde viver muitas experiências

Meu passeio se encerra com uma visita cultural ao Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque, localizado no Meireles. O local frequentemente dispõe de mostras interativas, pensada para o público infantil e para os adultos participarem juntos da imersão. Também é legal visitar o Casarão do MIS e se divertir na exposição “Laboratório dos Sentidos”.