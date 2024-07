Onde passear em Fortaleza: Adriano Queiroz indica roteiro com crianças

Villa Balengo oferece atividades ao ar livre e brincadeiras que mesclam o lúdico com o educativo em Fortaleza Crédito: Debora Lais e Danisio Souza/ Divulgação

Onde brincar e aprender Para quem mora na parte sudoeste de Fortaleza, uma boa opção para levar a criançada é a Vila Balengo. O Júlio, de 5 anos, adora esse espaço recreativo, com muitas atividades ao ar livre e brincadeiras que mesclam o lúdico com o educativo. Fica na região entre as vilas Manoel Sátiro e Peri. Onde curtir um parque Para quem curte shoppings, os parques infantis também são boas pedidas. Um dos que meu filho mais gosta é o Clubinho do Mar com unidades no Benfica, na Parangaba, no Jóquei Clube, entre outros bairros da cidade. Onde aproveitar o mar Entre os espaços públicos, nada melhor que curtir a Praia de Iracema, com seus quadriciclos e outros brinquedos que possibilitam muita diversão em família à beira-mar. O próprio espaço da orla é um convite à interação entre as crianças. Poucos quilômetros à frente, vale conhecer o Parque Bisão, próximo ao Mercado dos Peixes, onde tem muito espaço ao ar livre e brinquedos como balanços, escorregadores e gangorras.