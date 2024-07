Onde passear em Fortaleza: Raquel Araújo indica roteiro com crianças

Raquel Araújo é educadora parental e sugere passeios por parques, praias e restaurantes de Fortaleza, com uma parada gastronômica ao fim do dia, confira

Onde se divertir de graça

Aos domingos, depois do café da manhã, juntamos água, protetor solar e caixas de papelão gigantes desmontadas e partimos para aproveitar o domingo no Parque do Cocó. Revivo memórias de infância com a minha filha Elis, de 8 anos, usando os papelões para descer os morros de grama do parque. Algumas crianças ainda pedem para dividir conosco o papelão e revezar as descidas.

Onde brincar na praia

Depois do parque, seguimos para a Praia do Náutico, na Beira Mar, onde alugamos uma boia no Luiz Panda e corremos para o mar. Nos refrescamos naquela praia calma e sem ondas próximo ao espigão. Depois de um tempinho na água, saímos para tomar um coco gelado e bem docinho na Barraca do Léo que fica ao lado do aluguel das boias.

Onde curtir um espetáculo

As peças gratuitas do Shopping RioMar Fortaleza são opções para o fim de tarde. Lá, encerramos o domingo jantando no Vignoli Expresso. Recomendo para as crianças pedir a opção de massa onde você escolhe os próprios ingredientes. A minha filha sempre pede macarrão com brócolis, milho palmito e frango com molho quatro queijos. Já eu, sempre peço a salada de frango com bacon. Chegamos em casa cansados e felizes para começarmos mais uma semana!