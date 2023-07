Barra do Ceará ganha núcleo de atividades esportivas gratuitas

Equipamento vai funcionar com três modalidades - futevôlei, vôlei de areia e stand up paddle - e pretende atender crianças, adolescentes, adultos e idosos moradores do bairro e entorno

A relação de Fortaleza com a Barra do Ceará, região da cidade que completou 419 anos, é uma sincronia de lazer e bem-estar para muitos moradores locais e visitantes. Nesta terça-feira, 25, em comemoração ao seu aniversário, o bairro recebeu programação do Núcleo Sesc Ativo Padre Tornatore, equipamento que irá promover a prática esportiva na área de forma gratuita.

O Núcleo, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), vai funcionar com a formação de turmas nas modalidades de futevôlei, vôlei de areia e stand up paddle, e pretende atender crianças, adolescentes, adultos e idosos moradores do próprio bairro e do entorno. O Sesc Ativo começou a funcionar nesta terça-feira e ficará sediado próximo ao Albertu’s Restaurante, na avenida Radialista José Lima Verde, 746 - ao lado da ponte sobre o rio Ceará.

Para o agente social e morador do bairro desde que nasceu, Adriano Martins, 36, juntar moradia com incentivo à prática de esporte para a população do local é um benefício. “A gente fica incentivado a querer cuidar mais da saúde e, agora, com uma vista privilegiada, só aumenta a vontade de se movimentar”, comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A professora Elisângela Silva, 39, explica que com o núcleo Sesc Ativo, além das pessoas serem incentivadas a praticar novos esportes, poderão também conhecer um pouco mais da história da Barra do Ceará.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25.07.2023: Inauguração Sesc Ativo + 419 Anos da Barra do Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA

“Aqui tem muita história e tem pessoas que não conhecem sobre ela, pois não viveram ou não frequentavam essa área. Agora podemos estimular nossas crianças a conhecer o bairro através do incentivo à saúde na prática de esporte aqui”, pondera.

O gerente de Esporte, Turismo e Lazer do Sesc, Arquimedes Pinheiro, destaca que a principal importância da instalação do núcleo na Barra do Ceará é poder levar saúde e qualidade de vida para os moradores da região. Segundo ele, as modalidades vão trabalhar desde o físico até o equilíbrio. “Qualidade de vida é o que a gente mais busca estimular nas pessoas”, destaca.

Ainda segundo Arquimedes, o equipamento vai atender crianças, a partir dos seis anos, e adolescentes, que deverão estar regularmente matriculados em escolas para participar das atividades. Os públicos jovem, adulto e idoso serão monitorados pelo Sesc após inscrição.

Sesc Ativo: confira os horários das turmas das modalidades

As aulas de futevôlei são às segundas e quartas-feiras, das 17 às 18 horas, enquanto as de vôlei de areia estão marcadas para segundas e quartas-feiras, das 16 às 17 horas.

Já para os interessados em stand up paddle, as aulas são ministradas às terças e quintas-feiras, com opções de turmas às 7h, 8h, 15h e 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na unidade do Sesc Centro, localizado na rua 24 de Maio, 692, no Centro de Fortaleza.

O coordenador de Esportes do Sesc diz que a expectativa é aumentar o número de atividades na orla da Barra do Ceará, principalmente na prática do stand up paddle.

“Estamos com edital de contratação de mais professores, além de aumentar a carga horária aqui da região, a gente estender por toda a orla”, disse Arquimedes Pinheiro.

Durante a inauguração do Núcleo Sesc Ativo, a população contou com ações de saúde e bem-estar. Entre elas cortes de cabelo e sobrancelhas, cuidados com a pele, massagem, além de cuidados com a saúde através de aferição de pressão e teste de glicemia, promovidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Além do Núcleo da Barra do Ceará, cerca de 50 equipamentos estão em atividades nos bairros de Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado, com modalidades esportivas como basquete, vôlei, futsal, hidroginástica, ginástica, entre os principais. De acordo com a organização, são cerca de 1.600 pessoas atendidas atualmente.



Serviço

Inscrições Sesc Ativo Núcleo Padre Tornatore – Barra do Ceará



Onde: Sesc Centro – Rua 24 de Maio, 692, Centro

Horário: 7 às 20 horas

Contato: (85) 3455. 2124

O que levar: Cópia da identidade e comprovante de endereço

Leia Mais Desafio Sertões Kitesurf tem início neste sábado, na Praia do Preá; veja programação

Fortaleza terá passeio de bicicleta para pessoas com deficiência na Praia de Iracema

Fim de tarde na Praia de Iracema tem música e casais enamorados