Jéssica Teixeira apresenta ‘E.L.A’ neste sábado, 4, no São Luiz

Neste sábado, 4, a multiartista Jéssica Teixeira volta a apresentar “E.L.A” nos palcos de Fortaleza. Marcado para iniciar às 19 horas, o espetáculo acontecerá no Cineteatro São Luiz e faz parte da programação de aniversário de 65 anos de fundação do espaço.

“E.L.A” teve uma temporada de apresentações que percorreu cidades brasileiras - como Londrina, no Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Rio Branco, no Acre - e internacionais, como Istambul, na Turquia, durante o ano de 2022.

Realizado desde 2019, o espetáculo aborda as singularidades e universalidades do corpo, seus movimentos e a relação com o espaço que ocupa, tendo em mente que a mudança é constante tanto do indivíduo, quanto da sociedade em que habita.

Os ingressos para “E.L.A” já estão à venda na bilheteria presencial do Cineteatro e no Sympla, com valores de R$30 (inteira) e R$15 (meia).

“E.L.A”, com Jéssica Teixeira

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quando: sábado, 4, às 19 horas

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Ingressos à venda na bilheteria do Cineteatro São Luiz e no Sympla



