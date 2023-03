Oscar 2023: cinema faz maratona de filmes com ingressos por R$10

Quer conferir os filmes indicados ao Oscar nas telonas? A rede UCI Cinemas promove, entre os dias 9 e 10 de março, uma maratona com as obras que disputam as categorias de Melhor Filme e Melhor Direção. Os ingressos do projeto, intitulado "UCI Day Oscar", podem ser adquiridos por R$10 .

Uma das produções exibidas é "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", que concorre em onze categorias na premiação. Na trama, Evelyn Wang (Michelle Yeoh) precisa derrotar Jobu Tupaki (Stephanie Hsu) no multiverso.

Outra opção é "A Baleia", longa-metragem estrelado por Brendan Fraser e baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter, responsável pelo roteiro. Outros títulos disponíveis são "Os Fabelmans", "Avatar: O Caminho da Água", "Os Banshees de Inisherin", "Elvis" e "Top Gun: Maverick".

Os clientes do programa UCI Unique têm desconto e pagam R$9 por ingresso. Mais informações sobre valores e programação podem ser encontradas no site.

UCI Day Oscar

Quando: 9 e 10 de março

Quanto: Ingressos por R$10

Sessões disponíveis no site

