Carnaval do Rio: família de Lampião celebra vitória de Imperatriz

Família de Lampião e Maria Bonita celebra vitória da Imperatriz Leopoldinense; escola de samba do Rio de Janeiro homenageou o cangaceiro no Carnaval 2023

Grande campeã do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense conquistou o nono título com o enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”.

Homenageando Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro Lampião, a escola teve a primeira-dama Janja como madrinha velha-guarda e venceu no Grupo Especial do Rio após 22 anos de jejum.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inspirada na Literatura de Cordel para celebrar a história de Lampião, a Imperatriz Leopoldinense se baseou nos escritos de José Pacheco: "A Chegada de Lampião no Inferno” e “O grande debate que teve Lampião com São Pedro" para construir o enredo vencedor.

Convidada para participar do desfile ocorrido na segunda-feira, 20, Expedita Ferreira da Silva, filha de Lampião e Maria Bonita foi destaque na última alegoria da escola. Emocionada com a vitória da Imperatriz Leopoldinense, a filha dos ícones nordestinos declarou que “não veio do Nordeste para o Rio para perder”.

Família de Lampião e Maria Bonita celebra vitória da Imperatriz Leopoldinense; escola de samba do Rio de Janeiro homenageou o cangaceiro no Carnaval 2023 (Foto: Divulgação)



Gleuse Ferreira, bisneta de Lampião, afirmou que a homenagem feita pela escola deixou toda a família alegre. “Ver a Imperatriz campeã é mais emocionante ainda, ver que meu bisavô conquistou a Sapucaí. Além de conquistar o Nordeste, o Brasil, e o mundo, ele ainda conquistou a Sapucaí”, contou.



Carnaval 2023: samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags