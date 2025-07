'Superman: Legacy': entenda as cenas pós-créditos do filme

O novo filme do herói, 'Superman: Legacy', dirigido por James Gunn, conta com duas cenas pós-créditos. Longa está disponível nos cinemas

A primeira cena é mais curta e aparece no meio dos créditos. Superman (David Corenswet) e Krypto, o cachorro do protagonista, observam a Terra. A segunda, por sua vez, encerra o filme com humor. Nesta, o herói aparece acompanhado do Senhor Incrível (Edi Gathegi) em Metrópoles, onde acontece o confronto final da trama.

O novo “ Superman ”, dirigido por James Gunn , teve estreia no Brasil na última quinta-feira, 10. Quem ficar na sala de cinema até o fim, depois que os créditos rolarem na tela, vai se deparar com uma surpresa: duas cenas pós-créditos.

A cidade, destruída após as lutas, foi reconstituída pelo superinteligente Senhor Incrível. Na cena final, observando a paisagem, os dois heróis se deparam com um erro de simetria em um prédio. Superman ironiza o aspecto do edifício com o amigo, já frustrado por não ter executado o projeto com perfeição.

O filme de Gunn sofreu influência da HQ “Grandes Astros: Superman” na atmosfera e na estética, mas não na história, como informado pelo diretor e CEO da DC Studios à imprensa em 2024, durante a promoção do longa.

'Superman: Legacy': qual a história do novo filme?

A trama do “Superman” lançada em 2025 é focada no Clark Kent mais jovem, no início da sua carreira como repórter em Metrópoles.