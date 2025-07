Homem morre durante exibição de Superman em shopping de Fortaleza

Um homem de 52 anos morreu na noite de terça-feira, 22, durante a exibição do longa-metragem “Superman” em uma sala de cinema do Shopping Del Paseo, no bairro Aldeota, Fortaleza. A identidade da vítima e a causa da morte não foram compartilhadas.

Em nota, o centro comercial declarou que, após a identificação da emergência, a equipe “agiu com máxima presteza e as sessões de ontem foram suspensas”. O informe acrescenta que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local.