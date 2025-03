Casa do filme "Ainda estou aqui" será museu em homenagem a Eunice Paiva, anuncia Eduardo Paes

Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, o imóvel será Casa do Cinema Brasileiro e terá homenagens à Eunice Paiva e sua família, à Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, e será a nova sede da Rio Film Commission

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou em suas redes sociais que a casa utilizada para as gravações do filme "Ainda estou aqui", vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, será comprada pela Prefeitura da capital carioca para ser transformada em museu.

A decisão acompanha a onda de visibilidade que o filme do diretor Walter Salles vem recebendo, com três indicações ao Oscar 2025: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme.

Ainda em anúncio feito pelas redes sociais, Eduardo Paes afirma que o local sediará a Rio Film Commission, departamento que oferece suporte e informações a produtores brasileiros e estrangeiros que desejam filmar no Rio. Segundo o prefeito da capital carioca, a nova sede estimulará "mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais".

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em… pic.twitter.com/LujdMtDEjM — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 3, 2025

Porém, a família Paiva nunca viveu na casa localizada no bairro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. O lar de Rubens Paiva e Eunice Paiva ficava naAvenida Delfim Moreira, número 80, no bairro do Leblon, mas foi demolida na década de 1980 para dar espaço a um prédio residencial.

Antes do anúncio de Eduardo Paes, o cenário de "Ainda Estou Aqui" estava à venda por R$ 13,9 milhões. A propriedade também podia ser alugada por R$ 65 mil mensais. Em anúncio da imobiliária Bossa Nova Sotheby’s International Realty, o imóvel de dois andares contém "hall de entrada com pé-direito duplo que dá acesso a um living para dois ambientes conectado à varanda frontal, além de uma sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e dependência completa. A área externa oferece espaço gourmet, piscina aquecida e garagem para três carros. No segundo piso, a casa dispõe de uma suíte master com closet, dois banheiros (um com banheira) e varandas frontal e lateral, além de duas suítes adicionais, sendo que uma conta com acesso ao terraço e ao elevador. Uma propriedade que combina luxo, conforto e uma localização única".