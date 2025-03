Projeto quer mudar nome de rodovia de ditador cearense para Eunice Paiva em SP

Projeto visa mudar nome da rodovia SP - 280 de São Paulo que atualmente se chama Castello Branco para Eunice Paiva / Crédito: Arquivo Nacional/Reprodução: Arquivo Pessoal

A rodovia SP-280, que liga a Grande São Paulo à região central do estado, pode mudar sua nomeclatura. Foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) um projeto de lei que visa mudar de Castello Branco para Eunice Paiva. Humberto de Alencar Castello Branco, natural de Fortaleza, foi o primeiro presidente da Ditadura Militar brasileira. Já Eunice foi esposa do ex-deputado Rubens Paiva, morto pelo regime e que teve sua vida contada no longa "Ainda Estou Aqui", primeiro filme brasileiro vencedor do Oscar, por Fernanda Torres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto foi protocolado pelo deputado estadual Guilherme Cortez (Psol), líder da Federação Psol-Rede no legislativo paulista. No domingo, 3, da premiação do cinema, ele compartilhou uma imagem de Eunice com a legenda "memória é justiça".