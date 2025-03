Ignorado pelo Oscar, ‘Reformatório Nickel’ encara crueldade racista nos EUA

No começo do filme, temos a visão de Elwood enquanto ele vagueia por breves memórias da infância e da adolescência : casa e escola, amigos, desconhecidos e sua mãe. É um olhar vacilante e quieto que nos apresenta esse personagem em plena contemplação de sua existência. Será que ele não está apenas lembrando?

A trama é uma adaptação do livro homônimo de Colson Whitehead - que venceu o Prêmio Pulitzer de Ficção em 2020 . Resumido pelo júri como “um conto poderoso de perseverança, dignidade e redenção”, a trama foi baseada na história real de uma escola fundada ainda no século XIX e que mantinha práticas criminosas de tortura com seus internos. Apesar da má fama e das denúncias, ela só foi fechada 111 anos depois, em 2011.

Em dado momento, ele para em frente a um conjunto de televisões que exibem um discurso de Martin Luther King. No reflexo do vidro da vitrine, finalmente vemos ele, Elwood, apenas um garoto. Quando vai parar no reformatório, somos imediatamente levados a olhar aquele lugar com desconfiança e tensão.

O experimento técnico só tropeça quando tenta ser muito exato, balizado e com movimentos tão alinhados que não nos deixa fugir dessa imaginação da câmera enquanto se olha a imagem. Mas isso acaba virando detalhe. O diretor é esperto porque resolve as cenas de conversa ao alternar o ponto de vista para Turner, que olha para o amigo sempre com muita atenção.