Marcelo Rubens Paiva brinca com pirataria de 'Ainda Estou Aqui'

Os seguidores do autor não deixaram de participar da brincadeira e também compartilharam suas reações. "Restauram a pirataria de CD/DVD só para vender 'Ainda Estou Aqui'. É o maior sucesso do cinema nacional. Filé!", disse um seguidor.

"E eu achando que ninguém, ou quase ninguém mais, assistia em DVD", comentou outro seguidor. "Aqui no Norte, 'filé' é sinônimo de bom/muito bom", foi outro comentário.



Foto: Reprodução/ X Marcelo Rubens Paiva compartilha foto inusitada de DVD pirata de "Ainda Estou Aqui"

“Ainda Estou Aqui” vence Oscar 2025 como Melhor Filme Internacional



“Ainda Estou Aqui” ganhou a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa-metragem concorria com as produções estrangeiras “A Garota da Agulha”, “Emilia Pérez”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Flow”.