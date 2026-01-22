Lista de indicados ao Oscar 2026: transmissão hoje (22/01)

A Academia apresenta neste 22 de janeiro a lista completa dos indicados ao Oscar 2026, divididos por categoria / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Resumo A lista de indicados ao Oscar 2026 será anunciada nesta quinta-feira, 22, com transmissão global. O filme brasileiro 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, é um dos destaques, com potencial para indicações em categorias principais. O Oscar 2026, oficialmente a 98ª edição dos Academy Awards, aproxima-se de mais um capítulo histórico da premiação mais cobiçada do cinema mundial.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos divulga a lista oficial de indicados nesta quinta-feira, 22, com transmissão ao vivo no início da manhã no horário de Brasília.

Essa etapa antecede a cerimônia de entrega das estatuetas, marcada para o dia 15 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Leia mais Quem são os indicados ao Oscar 2026? Veja lista completa Sobre o assunto Quem são os indicados ao Oscar 2026? Veja lista completa Indicados ao Oscar 2026: que horas serão anunciados? A divulgação oficial dos nomes acontece a partir das 10h30min (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22 de janeiro.

O anúncio será feito por Danielle Brooks e Lewis Pullman no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, em uma apresentação global por plataformas oficiais da Academia. Onde assistir ao vivo? Saiba plataformas e opções de transmissão Oscars.org e site oficial da Academia com livestream e redes sociais (incluindo YouTube, TikTok, Instagram e Facebook) - cobertura em inglês diretamente das plataformas da Academia.

ABC News Live, Disney+ e Hulu - também devem transmitir parte da cobertura em diferentes territórios.



No Brasil, a cobertura em português costuma ser oferecida por canais como TNT e grandes portais de cinema no YouTube, com apresentação e tradução da lista à medida que os nomes são divulgados. Indicados ao Oscar 2026: quem deve estar na lista? Ainda antes do anúncio oficial, especialistas e revistas especializadas já especulam sobre possíveis favoritos nas principais categorias. Produções como "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores", "Hamnet" e "Frankenstein" aparecem entre os palpites de Melhor Filme, além de apostas em diretores, elencos e atuações que marcaram 2025.

A 98ª edição também marca a continuidade da nova categoria de Melhor Seleção de Elenco (ou Melhor Elenco), criada recentemente e que terá sua primeira entrega em 2026. Destaque brasileiro: "O Agente Secreto" No Brasil, a expectativa gira em torno de "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que vem ganhando destaque na temporada de premiações. Leia mais Oscar 2026: em quais categorias 'O Agente Secreto' pode ser indicado? Sobre o assunto Oscar 2026: em quais categorias 'O Agente Secreto' pode ser indicado?