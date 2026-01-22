Lista de indicados ao Oscar 2026: transmissão hoje (22/01)

Lista de indicados ao Oscar 2026 é revelada; veja hora e onde assistir ao vivoExpectativa cresce com anúncio dos indicados nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo e atenção para o desempenho do cinema brasileiro na premiação
O Oscar 2026, oficialmente a 98ª edição dos Academy Awards, aproxima-se de mais um capítulo histórico da premiação mais cobiçada do cinema mundial.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos divulga a lista oficial de indicados nesta quinta-feira, 22, com transmissão ao vivo no início da manhã no horário de Brasília.
Essa etapa antecede a cerimônia de entrega das estatuetas, marcada para o dia 15 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Indicados ao Oscar 2026: que horas serão anunciados?
A divulgação oficial dos nomes acontece a partir das 10h30min (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22 de janeiro.
O anúncio será feito por Danielle Brooks e Lewis Pullman no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, em uma apresentação global por plataformas oficiais da Academia.
Onde assistir ao vivo? Saiba plataformas e opções de transmissão
- Oscars.org e site oficial da Academia com livestream e redes sociais (incluindo YouTube, TikTok, Instagram e Facebook) - cobertura em inglês diretamente das plataformas da Academia.
- ABC News Live, Disney+ e Hulu - também devem transmitir parte da cobertura em diferentes territórios.
- No Brasil, a cobertura em português costuma ser oferecida por canais como TNT e grandes portais de cinema no YouTube, com apresentação e tradução da lista à medida que os nomes são divulgados.
Indicados ao Oscar 2026: quem deve estar na lista?
Ainda antes do anúncio oficial, especialistas e revistas especializadas já especulam sobre possíveis favoritos nas principais categorias. Produções como "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores", "Hamnet" e "Frankenstein" aparecem entre os palpites de Melhor Filme, além de apostas em diretores, elencos e atuações que marcaram 2025.
A 98ª edição também marca a continuidade da nova categoria de Melhor Seleção de Elenco (ou Melhor Elenco), criada recentemente e que terá sua primeira entrega em 2026.
Destaque brasileiro: "O Agente Secreto"
No Brasil, a expectativa gira em torno de "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que vem ganhando destaque na temporada de premiações.
O filme foi pré-selecionado em várias listas de votação da Academia, incluindo as de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, e conquistou prêmios importantes na temporada: como no Globo de Ouro 2026, em que venceu nas categorias de Melhor Filme em língua não inglesa e Melhor Ator de drama para Moura.
A revista Variety, especializada em cinema, aponta possibilidade de "O Agente Secreto" figurar entre os indicados em até quatro categorias principais do Oscar:
- Melhor Filme
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator (Wagner Moura)
- Melhor Elenco
Essas apostas consideram o desempenho da produção em festivais e premiações internacionais ao longo de 2025.
Caso se confirme a indicação de "O Agente Secreto" em múltiplas categorias, ele pode empatar com "Cidade de Deus" como um dos filmes brasileiros mais indicados na história da premiação.
A presença de um filme nacional na disputa reforça a visibilidade recente do cinema brasileiro no circuito global, após anos de reconhecimento crescente em festivais e por críticos internacionais.
O que vem depois? Cerimônia e Brasil no Oscar 2026
Uma vez revelada a lista de indicados, a temporada de votação final começa e culmina com a cerimônia no dia 15 de março de 2026.
No Brasil, emissoras de TV paga e plataformas de streaming cultural costumam transmitir a cerimônia com narração e comentários em português, além de mobilização nas redes sociais à medida que as estatuetas são entregues.
A expectativa dos fãs e profissionais é observar não apenas a performance de "O Agente Secreto", mas também a participação de brasileiros em categorias técnicas e artísticas, ampliando o alcance da produção cinematográfica nacional no principal palco de premiações do cinema mundial.