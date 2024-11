Com Lázaro Ramos, novo filme de Allan Deberton é filmado no Ceará

Lázaro Ramos estrela novo filme do diretor cearense Allan Deberton Crédito: Lucas Bessa/Divulgação

Novo filme do cineasta cearense Allan Deberton, “Feito Pipa” teve gravações iniciadas neste mês em Quixadá, município do Sertão Central do Estado. Com distribuição da Paris Filmes e produção da Deberton Filmes em parceria com a Biônica Filmes, o longa-metragem deve seguir com filmagens pelas próximas seis semanas na região cearense.

A nova produção de Deberton acompanha Gugu (interpretado por Yuri Gomes), um adolescente queer que vive com sua avó, Dilma (vivida pela atriz Teca Pereira), que está no estágio inicial do Alzheimer.

Devido ao desenvolvimento da doença, Gugu vai morar com seu pai, Batista, personagem de Lázaro Ramos, que é homofóbico e não aceita o garoto. Saiba mais | Chico César faz show em Fortaleza em dezembro Conheça elenco de "Feito Pipa" Além dos atores que protagonizam a história, “Feito Pipa” também traz no elenco Georgina Castro, Carlos Francisco, Alda Pessoa, David Santos, Neidinha Castelo e os atores mirins Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Pablo Vinicios, Nathyel Martins, Manuela Paulino e Enzo Takeshi.