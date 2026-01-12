Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"O Agente Secreto" não vence Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama

"O Agente Secreto" não vence Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama

Filme 'Hamnet' ganhou o prêmio de Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 e desbancou o brasileiro "O Agente Secreto" da disputa
Atualizado às Autor Miguel Araujo
Autor
Miguel Araujo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filme brasileiro “O Agente Secreto” não saiu como vencedor do Melhor Filme de Drama do Globo de Ouro 2026. A categoria foi conquistada por "Hamnet", longa-metragem dirigido por Chloé Zhao e protagonizado por Paul Mescal, Jessie Buckley e Emily Watson.

Além de “O Agente Secreto”, a categoria tinha como indicados os filmes “Frankenstein”, “Hamnet”, “Foi Apenas Um Acidente”, “Valor Sentimental” e “Pecadores”.

Globo de Ouro 2026: veja lista dos vencedores

Apesar da derrota, vale lembrar que “O Agente Secreto” tem alcançado feitos históricos desde seu lançamento em 2025. Ele foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Globo de Ouro em três categorias, vencendo Melhor filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme Drama. Além disso, conquistou 54 troféus até aqui.

Em "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", um dos mais importantes escritores do cânone ocidental William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. 

Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare, Agnes é a narradora e o ponto de vista fundamental da narrativa, demonstrando o luto que acompanha o fim precoce da vida do seu herdeiro. A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.

Globo de Ouro 2026: quais foram os indicados a Melhor de Drama?

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Foi Apenas Um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar