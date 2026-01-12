"O Agente Secreto" não vence Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama

Filme 'Hamnet' ganhou o prêmio de Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 e desbancou o brasileiro "O Agente Secreto" da disputa

Além de “O Agente Secreto”, a categoria tinha como indicados os filmes “Frankenstein”, “Hamnet”, “Foi Apenas Um Acidente”, “Valor Sentimental” e “Pecadores”.

O filme brasileiro “O Agente Secreto” não saiu como vencedor do Melhor Filme de Drama do Globo de Ouro 2026. A categoria foi conquistada por "Hamnet", longa-metragem dirigido por Chloé Zhao e protagonizado por Paul Mescal, Jessie Buckley e Emily Watson.

Globo de Ouro 2026: veja lista dos vencedores

Apesar da derrota, vale lembrar que “O Agente Secreto” tem alcançado feitos históricos desde seu lançamento em 2025. Ele foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Globo de Ouro em três categorias, vencendo Melhor filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme Drama. Além disso, conquistou 54 troféus até aqui.

Em "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", um dos mais importantes escritores do cânone ocidental William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI.

Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare, Agnes é a narradora e o ponto de vista fundamental da narrativa, demonstrando o luto que acompanha o fim precoce da vida do seu herdeiro. A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.