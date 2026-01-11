Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo de Ouro 2026: Confira os indicados às principais categorias

Globo de Ouro 2026: Confira os indicados às principais categorias

Estrelado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Chase Infiniti, "Uma batalha após a outra" é o filme com mais indicações ao Globo de Ouro
Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira, a seguir, a lista dos indicados às principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que serão entregues neste domingo, 11.

O longa-metragem político "Uma Batalha Após a Outra" lidera a disputa com nove indicações, seguido pelo drama norueguês "Valor Sentimental", com oito, e do filme de terror de época "Pecadores", com sete.  

Leia Também | Globo de Ouro terá edição brasileira no Rio de Janeiro

Cinema

Melhor Filme de Drama

  • "Frankestein" 
  • "Hamnet" 
  • "Foi Apenas um Acidente" 
  • "O Agente Secreto" 
  • "Valor Sentimental" 
  • "Pecadores" 

Melhor Filme de Comédia e/ou Musical

  • "Blue Moon" 
  • "Bugonia" 
  • "Marty Supreme"
  • "A Única Saída" 
  • "Nouvelle Vague" 
  • "Uma Batalha Após a Outra"

Melhor Ator de Drama

  • Joel Edgerton ("Sonhos de Trem")
  • Oscar Isaac ("Frankestein")
  • Dwayne Johnson ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")
  • Michael B. Jordan ("Pecadores")
  • Wagner Moura ("O Agente Secreto")
  • Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido")

Melhor Atriz de Drama

  • Jessie Buckley ("Hamnet")
  • Jennifer Lawrence ("Morra, Amor")
  • Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
  • Julia Roberts ("Depois da Caçada")
  • Tessa Thompson ("Hedda")
  • Eva Victor ("Sorry, Baby")

Melhor Ator de Musical e/ou Comédia

  • Timothée Chalamet ("Marty Supreme")
  • George Clooney ("Jay Kelly")
  • Leonardo Dicaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Ethan Hawke ("Blue Moon")
  • Lee Byung-Hun ("A Única Saída")
  • Jesse Plemons ("Bugonia")

Melhor Atriz de Musical e/ou Comédia

  • Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria")
  • Cynthia Erivo ("Wicked: Parte 2")
  • Kate Hudson ("Song Sung Blue - Um Sonho a Dois")
  • Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")
  • Emma Stone ("Bugonia")

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Jacob Elordi ("Frankestein")
  • Paul Mescal ("Hamnet")
  • Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Adam Sandler ("Jay Kelly")
  • Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Emily Blunt ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")
  • Elle Fanning ("Valor Sentimental")
  • Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")
  • Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
  • Amy Madigan ("A Hora do Mal")
  • Teyana Taylor ("Uma Batalha após a Outra")

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Ryan Coogler ("Pecadores")
  • Guillermo Del Toro ("Frankestein")
  • Jafar Panahi ("Foi Apenas um Acidente")
  • Joachim Trier ("Valor Sentimental")
  • Chloé Zhao ("Hamnet")

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • "Foi Apenas um Acidente" - França
  • "A Única Saída" - Coreia do Sul
  • "O Agente Secreto" - Brasil
  • "Valor Sentimental" - Noruega
  • "Sirât" - Espanha
  • "A Voz de Hind Rajab" - Tunísia

Realização Cinematográfica e de Bilheteria

  • "Avatar: Fogo e Cinzas" 
  • "F1"
  • "Guerreiras do K-Pop" 
  • "Missão: Impossível - O Acerto Final" 
  • "Pecadores" 
  • "A Hora do Mal" 
  • "Wicked: Parte 2" 
  • "Zootopia 2" 

Melhor Filme de Animação

  • "Arco" 
  • "Demon Slayer: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito" 
  • "Elio" 
  • "Guerreiras do K-Pop" 
  • "Little Amélie Or The Character Of Rain" 
  • "Zootopia 2" 

Leia no O POVO+ | Vitória do Brasil no Critics Choice é marcada por desrespeito ao cinema "estrangeiro"

Televisão

Melhor Série de Drama

  • "A Diplomata" (Netflix)
  • "The Pitt" (HBO Max)
  • "Pluribus" (Apple Tv)
  • "Ruptura" (Apple Tv)
  • "Slow Horses" (Apple Tv)
  • "The White Lotus" (HBO Max)

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown ("Paradise")
  • Diego Luna ("Andor")
  • Gary Oldman ("Slow Horses")
  • Mark Ruffalo ("Task")
  • Adam Scott ("Ruptura")
  • Noah Wyle ("The Pitt")

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Kathy Bates ("Matlock")
  • Britt Lower ("Ruptura")
  • Helen Mirren ("Terra da Máfia")
  • Bella Ramsey ("The Last Of Us")
  • Keri Russell ("A Diplomata")
  • Rhea Seehorn ("Pluribus")

Melhor Série de Televisão de Comédia e/ou Musical

  • "Abbott Elementary" (ABC)
  • "O Urso" (Fx On Hulu)
  • "Hacks" (HBO Max)
  • "Ninguém Quer" (Netflix)
  • "Only Murders In The Building" (Hulu)
  • "O Estúdio" (Apple Tv)

Melhor Ator em Série de Comédia e/ou Musical

  • Adam Brody ("Ninguém Quer")
  • Steve Martin ("Only Murders In The Building")
  • Glen Powell ("Chad Powers: O Quarterback")
  • Seth Rogen ("O Estúdio")
  • Martin Short ("Only Murders In The Building")
  • Jeremy Allen White ("O Urso")

Melhor Atriz em Comédia e/ou Musical

  • Kristen Bell ("Ninguém Quer")
  • Ayo Edebiri ("O Urso")
  • Selena Gomez ("Only Murders In The Building")
  • Natasha Lyonne ("Poker Face")
  • Jenna Ortega ("Wandinha")
  • Jean Smart ("Hacks")

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão

  • "Adolescência" (Netflix)
  • "All Her Fault" (Peacock)
  • "O Monstro em Mim" (Netflix)
  • "Black Mirror" (Netflix)
  • "Morrendo por Sexo" (Fx On Hulu)
  • "A Namorada Ideal" (Prime Video)

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para Televisão

  • Jacob Elordi ("O Caminho Estreito para os Confins do Norte")
  • Paul Giamatti ("Black Mirror")
  • Stephen Graham ("Adolescência")
  • Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")
  • Jude Law ("Black Rabbit")
  • Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para Televisão

  • Claire Danes ("O Monstro em Mim")
  • Rashida Jones ("Black Mirror")
  • Amanda Seyfried ("Long Bright River")
  • Sarah Snook ("All Her Fault")
  • Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
  • Robin Wright ("A Namorada Ideal")

Filmes com mais indicações

  • "Uma Batalha Após a Outra" - 9
  • "Valor Sentimental" - 8
  • "Pecadores" - 7
  • "Hamnet" - 6
  • "Frankestein" - 5
  • "Wicked: Parte 2" - 5 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar