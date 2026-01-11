Hollywood celebra Globo de Ouro com 'O Agente Secreto' em 3 indicações

Filme brasileiro "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura, ganhou indicações ao Globo de Ouro 2026 / Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

O tapete vermelho do Globo de Ouro recebe, neste domingo, 11, a abertura da temporada de premiações em Hollywood, com destaque para o filme brasileiro "O Agente Secreto", que concorre a três categorias e pode se tornar um dos protagonistas da noite. Estrelado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" disputa os prêmios de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama. O brasileiro pode superar Michael B. Jordan, estrela de "Pecadores", graças à atuação que já lhe rendeu um prêmio no Festival de Cannes.

Rodado ao longo de 50 diárias, em dez semanas, o longa chamou atenção pelo cuidado com os detalhes na recriação do Brasil de 1977, durante a ditadura militar. As filmagens ocorreram principalmente no Recife, além de São Paulo e Brasília, com 30 locações e três cenários montados em estúdio, incluindo o antigo Aeroporto dos Guararapes, o Instituto de Medicina Legal e um posto de gasolina. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho mobilizou até 200 figurantes e 169 veículos antigos. Leia Também | Globo de Ouro 2026: Confira os indicados às principais categorias Na categoria de Melhor Filme de Drama, "O Agente Secreto" concorre com "Pecadores"; "Hamnet: A vida antes de Hamlet"; "Valor Sentimental"; "Foi Apenas um Acidente" e "Frankenstein". O Globo de Ouro separa as categorias de drama e comédia ou musical, o que impede que esses títulos se enfrentem. "Pecadores", que retrata a ferida profunda dos afro-americanos no sul segregacionista dos anos 1930 ao misturar horror inspirado em vampiros e ritmos de blues, é apontado como um dos favoritos. Uma vitória do longa indicaria "uma verdadeira mudança" no Globo de Ouro, explica Pete Hammond, ao lembrar que o antigo júri "nunca se sentiu muito atraído por histórias sobre afro-americanos".

"Hamnet: A vida antes de Hamlet", adaptação do romance da escritora irlandesa Maggie O’Farrell, explora de forma ficcional o luto de Agnes e William Shakespeare após a morte do filho. Jessie Buckley, que interpreta a esposa do dramaturgo inglês, aparece como favorita ao prêmio de Melhor Atriz. Com oito indicações, o filme norueguês "Valor Sentimental", em que Joachim Trier retrata a relação dolorosa de um cineasta com as duas filhas, também pode surpreender. Stellan Skarsgård, protagonista do longa, é apontado como favorito ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. Segundo Hammond, "isso torna as previsões mais difíceis, mas fica claro que esses novos votantes gostam menos dos grandes sucessos comerciais e são mais sensíveis aos filmes internacionais apreciados em Cannes e Veneza".

Nesse cenário, "O Agente Secreto" também concorre ao prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa com "Valor Sentimental", "Foi Apenas um Acidente", "A Única Saída", "Sirat" e "A Voz de Hind Rajab". "Foi Apenas um Acidente", do dissidente iraniano Jafar Panahi, representa a França no Oscar. O diretor foi recentemente condenado a um ano de prisão pela República Islâmica após conquistar a Palma de Ouro em Cannes. "O Globo de Ouro pode querer enviar uma mensagem ao conceder esse prêmio", avalia Hammond. Leia Também | Críticos do O POVO elegem os 25 melhores filmes de 2025



'Uma Batalha Após a Outra' desponta como favorito Entre as comédias e musicais, "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, lidera as indicações, com nove nomeações, e é o principal candidato aos prêmios de Melhor Comédia ou Musical e Melhor Direção. A produção acompanha um revolucionário envelhecido (Leonardo DiCaprio) e sua filha adolescente (Chase Infiniti) em uma viagem marcada por radicais violentos de esquerda, operações contra imigrantes sem documentos e supremacistas brancos. Em um momento de forte polarização nos Estados Unidos, críticos elogiaram o filme por captar o espírito da época. Leia Também | Wagner Moura é 'acolhido como herói' ao receber prêmio em Nova York

