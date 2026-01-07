Wagner Moura é 'acolhido como herói' ao receber prêmio em NY

Nova York, 6 de janeiro. Wagner Moura e Lupita Nyong'o comparecem à cerimônia de entrega dos prêmios do New York Film Critics Circle (NYFCC) / Crédito: Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nesta terça-feira, 6, a cerimônia oficial do New York Film Critics Circle (NYFCC) reuniu os vencedores da premiação de 2025 em Manhattan para fazer a entrega oficial dos certificados. Formada por jornalistas e críticos de cinema em atividade em Nova York, a associação é uma das mais prestigiadas dos EUA ao compor a chamada “Trifecta Crítica” junto com a associação de Los Angeles e a Nacional. INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Como foi anunciado no começo de dezembro, Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator da associação pelo filme “O Agente Secreto”, que também venceu Melhor Filme Internacional. Já Kleber Mendonça Filho, diretor do filme, já havia vencido a categoria em 2019 por “Bacurau”, longa que na época não foi escolhido para representar o Brasil no Oscar e não pôde concorrer. Leia também | Pra Quem Gosta é Bom anuncia data dos primeiros shows do Carnaval O troféu de Wagner foi entregue por Lupita Nyong'o, estrela de filmes como "Pantera Negra" (2018), "Nós" (2019) e "Um Lugar Silencioso: Dia Um" (2024). Ethan Alter, da equipe do site Gold Derby, relatou que a atriz elogiou o seu trabalho como “extraordinário”, ressaltando a “resiliência silenciosa e sutil” no filme brasileiro.

O autor reflete ainda que as perspectivas de Wagner a uma histórica indicação ao Oscar o fizeram “ser recebido como um herói pelo público presente”. Drink “The Wagner Moura-tini” No palco, Wagner brincou com a origem “malvada” de Kleber como crítico de cinema anos antes de engatar na carreira de cineasta, destacando que a aproximação com o diretor aconteceu por conta da política, especialmente em virtude do que “estava acontecendo no Brasil de 2018 a 2022”. O ator brasileiro também estava no cardápio do evento num drink chamado “The Wagner Moura-tini” com vodka e lichia.