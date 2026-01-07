Wagner Moura é 'acolhido como herói' ao receber prêmio em NY

Wagner Moura é 'acolhido como herói' ao receber prêmio em Nova YorkEm cerimônia nesta terça-feira, 6, em Manhattan, o ator brasileiro recebeu o prêmio de Melhor Ator por "O Agente Secreto" da associação de críticos de cinema de Nova York. Seu nome foi parar até no cardápio de drinks.
Nesta terça-feira, 6, a cerimônia oficial do New York Film Critics Circle (NYFCC) reuniu os vencedores da premiação de 2025 em Manhattan para fazer a entrega oficial dos certificados. Formada por jornalistas e críticos de cinema em atividade em Nova York, a associação é uma das mais prestigiadas dos EUA ao compor a chamada “Trifecta Crítica” junto com a associação de Los Angeles e a Nacional.
Como foi anunciado no começo de dezembro, Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator da associação pelo filme “O Agente Secreto”, que também venceu Melhor Filme Internacional.
Já Kleber Mendonça Filho, diretor do filme, já havia vencido a categoria em 2019 por “Bacurau”, longa que na época não foi escolhido para representar o Brasil no Oscar e não pôde concorrer.
O troféu de Wagner foi entregue por Lupita Nyong'o, estrela de filmes como "Pantera Negra" (2018), "Nós" (2019) e "Um Lugar Silencioso: Dia Um" (2024). Ethan Alter, da equipe do site Gold Derby, relatou que a atriz elogiou o seu trabalho como “extraordinário”, ressaltando a “resiliência silenciosa e sutil” no filme brasileiro.
O autor reflete ainda que as perspectivas de Wagner a uma histórica indicação ao Oscar o fizeram “ser recebido como um herói pelo público presente”.
Drink “The Wagner Moura-tini”
No palco, Wagner brincou com a origem “malvada” de Kleber como crítico de cinema anos antes de engatar na carreira de cineasta, destacando que a aproximação com o diretor aconteceu por conta da política, especialmente em virtude do que “estava acontecendo no Brasil de 2018 a 2022”.
O ator brasileiro também estava no cardápio do evento num drink chamado “The Wagner Moura-tini” com vodka e lichia.
David Rooney, crítico-chefe de cinema do The Hollywood Reporter, destacou a celebração de “O Agente Secreto” como um dos grandes momentos da premiação, elogiando a obra como “um dos melhores filmes da década”.
No começo de janeiro, Rooney não escondeu entusiasmo ao revelar que Tânia Maria havia recebido muitos votos ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante da associação nacional de críticos, apesar de não ter vencido.
Siddhant Adlakha, crítico da Variety e do New York Times, contou que Wagner dedicou sua vitória à esposa - a fotógrafa Sandra Delgado - antes de comemorar o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro estar preso.
Além dos críticos integrantes da associação, estavam presentes também os demais vencedores da edição, como o celebrado Paul Thomas Anderson (Melhor Filme por "Uma Batalha Após a Outra"), o mestre iraniano Jafar Panahi (Melhor Direção por "Foi Apenas um Acidente") e Josh Safdie (Melhor Roteiro por "Marty Supreme").