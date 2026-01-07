The Actor Awards: Wagner Moura não concorre; veja indicados

"Uma Batalha Após a Outra", do diretor e roteirista Paul Thomas Anderson, é estrelado por Leonardo DiCaprio / Crédito: Warner Bros./Divulgação

O Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou os indicados ao 32º The Actor Awards (até ano passado conhecido como SAG Awards) na tarde desta quarta-feira, 7. Apesar da expectativa que o brasileiro Wagner Moura tinha de receber uma indicação após uma temporada de premiações americanas pelo seu papel em “O Agente Secreto”, a instituição manteve a tradição ao indicar apenas norte-americanos na categoria de ator.

Foram indicados Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Jesse Plemons ("Bugonia") e Ethan Hawke ("Blue Moon"). Essa ausência, porém, não impede Wagner Moura de receber uma indicação no Oscar. Em 2025, Fernanda Torres conseguiu uma vaga cobiçada na categoria de Melhor Atriz sem ter sido indicada ao SAG e nem mesmo ao Bafta, grandes premiações que são consideradas precursoras do Oscar. Oscar 2026 Diferente do SAG, associação formada apenas por atores e atrizes, a Academia de Artes e Ciências de Hollywood, que organiza o Oscar, conta com mais de 11 mil votantes que contemplam todas as demais áreas do cinema, como roteiristas, montadores, diretores e fotógrafos.