Tânia Maria e Fátima Macedo entram para elenco de filme cearense

Diretor de “Pacarrete” e “O Melhor Amigo”, Allan Deberton está preparando seu próximo longa-metragem, intitulado “A Adoção”. O filme é protagonizado por Vinicius Oliveira, ator que ganhou repercussão internacional no final dos anos 1990 ao interpretar o garoto Josué em “Central do Brasil”. Na trama do filme cearense, ele interpreta um homem que recebe a notícia de que será pai após anos na fila de adoção.

O elenco conta ainda com a participação de Tânia Maria, a Dona Sebastiana de “O Agente Secreto”, e da cearense Fátima Macedo, uma das estrelas de “Manas”. Claudio Jaborandy (“Guerreiros do Sol”), Hermila Guedes (“Homem com H”), Aline Marta Maia (“Pedágio”), Thainá Duarte (“Cangaço Novo”), Georgette Fadel (“Regra 34”) e Maya de Paiva (“Cidade, Campo”) completam os nomes confirmados.