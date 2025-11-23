Morre Udo Kier, ator de "Bacurau" e "O Agente Secreto", aos 81 anos

Morre Udo Kier, ator que fez "Bacurau" e "O Agente Secreto", aos 81 anosEle tinha 81 anos de idade e a morte foi divulgada pela revista americana Variety
Morreu neste domingo, 23, o ator alemão Udo Kier, que participou dos filmes brasileiros Bacurau" (2019) e O Agente Secreto" (2025), ambos do diretor pernambucano Kléber Mendonça Filho. Ele tinha 81 anos de idade e a morte foi divulgada pela revista americana Variety.
O artista visual Delbert McBride, marido de Udo, é quem teria confirmado o óbito para a publicação. Até as 22 horas deste domingo ele ainda não tinha falado sobre o assunto de forma pública.
O perfil oficial do filme "O Agente Secreto" lamentou a morte do ator, que interpretou o papel do personagem Hans no longa.
A Variety destaca os mais de 200 filmes da longa trajetória de Udo e suas colaborações com o artista Andy Warhol entre as mais reconhecidas. O ator interpretou "Carne para Frankenstein" e "Sangue para Drácula", ambos dirigidos por Paul Morrissey e produzidos por Warhol.