Morre Udo Kier, ator de "Bacurau" e "O Agente Secreto", aos 81 anos

Morreu neste domingo, 23, o ator alemão Udo Kier, que participou dos filmes brasileiros Bacurau" (2019) e O Agente Secreto" (2025), ambos do diretor pernambucano Kléber Mendonça Filho. Ele tinha 81 anos de idade e a morte foi divulgada pela revista americana Variety.


