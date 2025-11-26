Filme 'Hora do Rush 4' é confirmado por Paramount e Warner

"A Hora do Rush 4" ganha sinal verde após anos de impasse / Crédito: New Line Cinema/Divulgação

Após anos de incerteza, "A Hora do Rush 4" finalmente saiu do papel. A Paramount oficializou a produção do novo capítulo da franquia, em parceria com a Warner Bros., após uma série de negociações. Segundo o portal Semafor, um pedido direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria impulsionado o avanço do projeto.



A sequência marca o retorno de Jackie Chan e Chris Tucker aos papéis que transformaram a franquia em um fenômeno global. Os três primeiros filmes, lançados entre 1998 e 2007, arrecadaram cerca de US$ 850 milhões no mundo e consolidaram o diretor Brett Ratner, que volta a comandar o quarto longa-metragem.

A confirmação vem após meses de impasses. Em 2024, o projeto foi oferecido a diversos estúdios, mas vários deles recusaram assumir a distribuição, incluindo a própria New Line, responsável pelos filmes anteriores.

A empresa, no entanto, liberou os direitos para que o título fosse licenciado a outro estúdio, abrindo caminho para a parceria entre Paramount e Warner.

Brett Ratner, de “Dragão Vermelho”, volta como diretor mesmo após ter enfrentado acusações de agressão sexual em 2017, feitas por Melanie Kohler.

O cineasta abriu um processo por difamação e, no ano seguinte, ambas as partes chegaram a um acordo para encerrar o caso.

