Filme 'Hora do Rush 4' é confirmado por Paramount e Warner

Filme 'Hora do Rush 4' é confirmado por Paramount e WarnerSequência de 'Hora do Rush' volta ao radar após acordo entre estúdios e pressão de Donald Trump; Jackie Chan e Chris Tucker devem retornar
Após anos de incerteza, "A Hora do Rush 4" finalmente saiu do papel. A Paramount oficializou a produção do novo capítulo da franquia, em parceria com a Warner Bros., após uma série de negociações.
Segundo o portal Semafor, um pedido direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria impulsionado o avanço do projeto.
A sequência marca o retorno de Jackie Chan e Chris Tucker aos papéis que transformaram a franquia em um fenômeno global.
Os três primeiros filmes, lançados entre 1998 e 2007, arrecadaram cerca de US$ 850 milhões no mundo e consolidaram o diretor Brett Ratner, que volta a comandar o quarto longa-metragem.
A confirmação vem após meses de impasses. Em 2024, o projeto foi oferecido a diversos estúdios, mas vários deles recusaram assumir a distribuição, incluindo a própria New Line, responsável pelos filmes anteriores.
A empresa, no entanto, liberou os direitos para que o título fosse licenciado a outro estúdio, abrindo caminho para a parceria entre Paramount e Warner.
Brett Ratner, de “Dragão Vermelho”, volta como diretor mesmo após ter enfrentado acusações de agressão sexual em 2017, feitas por Melanie Kohler.
O cineasta abriu um processo por difamação e, no ano seguinte, ambas as partes chegaram a um acordo para encerrar o caso.
Recentemente, Ratner dirigiu um documentário sobre Melania Trump, previsto para chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 30 de janeiro pela Amazon MGM Studios.
Jackie Chan já havia afirmado em entrevistas que o roteiro estava em andamento. “O roteiro ainda está sendo trabalhado. Eu quero fazer A Hora do Rush 4”, disse ao Screen Rant.
Enredo da franquia de 'Hora do Rush 4':
A trama original acompanha dois policiais opostos que são obrigados a trabalhar juntos para resgatar a filha de um diplomata chinês, fórmula que uniu artes marciais e humor e se tornou marca registrada da franquia.
Com a confirmação da produção, "A Hora do Rush 4" ganha novo fôlego após anos de especulação. A Paramount ficará responsável pela distribuição, em colaboração com a Warner Bros., reacendendo a expectativa dos fãs por mais uma aventura da dupla que se tornou clássica no cinema de ação e comédia.