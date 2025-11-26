Banda cearense Tannat encerra temporada com show em Fortaleza

Banda cearense Tannat encerra temporada com show em FortalezaShow final do espetáculo "O Verso da Língua" reúne repertório autoral da banda Tannat com estética performática e músicos convidados
A banda Tannat se despede, nesta quarta-feira, 26, da temporada do espetáculo “O Verso da Língua” com uma apresentação na Cenário Casa de Música, em Fortaleza.
Marcado para as 19h30min, o show fecha um ciclo que levou a estética e poética da banda também ao público europeu.
Leia Também | Festival Imaginários Urbanos ocupa diversos bairros com performances
Conhecida por unir música, performance e poesia, o Tannat criou em “O Verso da Língua” uma experiência que atravessa erotismo, palavra e corpo.
Em cena, Alana G. Alencar, Patrícia Ciríaco e Taylor Costa conduzem o público por um percurso sensorial marcado por gestos, textos e canções autorais que estruturam o chamado “estilo Tannat”, como eles chamam a fusão de MPB, samba, rock e blues.
O espetáculo, que ganha sua última sessão nesta semana, já percorreu Portugal em uma turnê que integrou o Projeto Mostra Ceará, iniciativa que reuniu artistas cearenses em diálogo com o público europeu.
A banda passou por cidades como Cascais, Porto e Lisboa, com apresentações em palcos como a Casa Viana, Mercado da Vila, Casa do Brasil e Fábrica Braço de Prata.
Premiada como melhor banda autoral no Festival Mostra de Música Cearense (Fenacce 2025), a Tannat também carrega o aval artístico de nomes como Alceu Valença e o artista plástico Mano Alencar, padrinhos que acompanham a trajetória do trio.
Para o show desta quarta-feira, o grupo expande sua formação com músicos convidados: Alan Kardec (guitarra, bandolim e piano), Alexandre Trindade (baixo) e Vinícius Vilas Boas (violino).
O repertório reúne algumas das canções mais autorais da banda, como “Katarina”, “Asas de pavão”, “Ardifica”, “Fruta flor”, além da trilogia “Ardia”, “Ariana” e “Nó(s)”, todas disponíveis nas plataformas digitais.
Leia mais
Show “O Verso da Língua” – Banda Tannat:
- Quando: quarta-feira, 26, às 19h30min
- Onde: Cenário Casa de Música (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Quanto: R$ 50. À venda no: Sympla
- Mais informações: @tannatoficial_