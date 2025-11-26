Stranger Things 5: que horas estreia? Veja o que se sabe

Stranger Things: que horas estreia a 5ª temporada? Veja o que se sabeÚltima temporada de Stranger Things chega à Netflix nesta quarta-feira. Saiba o horário e quantos episódios serão disponibilizados
Após uma espera de quase três anos, a quinta e última temporada de Stranger Things estreia nesta quarta-feira, 26 de novembro, na Netflix. No entanto, apenas quatro episódios serão disponibilizados no Volume 1.
A seguir, veja que horas os episódios estreiam na Netflix e o que se sabe sobre a última temporada da série:
Stranger Things: que horas estreia a quinta temporada?
Com uma estratégia de exibição diferente, a quinta temporada irá estrear em três volumes às 22 horas das suas respectivas datas de lançamento.
Os episódios finais de Stranger Things prometem concluir a jornada de Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp), quase uma década depois do lançamento da primeira temporada da série, em 2016.
Abaixo, confira o calendário de exibição com as informações divulgadas pela Netflix:
- Volume 1: 26 de novembro (4 episódios)
- Volume 2: 25 de dezembro (3 episódios)
- Volume 3: 31 de dezembro (Último episódio)
Além do cronograma, foram revelados o título e a duração dos quatro episódios que serão lançados nesta quarta-feira:
- Episódio 1: The Crawl - 1h08min
- Episódio 2: The Vanishing of Holly Wheeler - 54 minutos
- Episódio 3: The Turnbow Trap - 1h06min
- Episódio 4: Sorcerer - 1h23min
Stranger Things: quais são as novidades da quinta temporada?
Ambientada em 1987, com um salto temporal desde o final da temporada anterior, a última temporada de Stranger Things promete resolver todas as “pontas soltas” da história, segundo os irmãos Duffer, criadores da série.
Com poucas adições no elenco, a mais significativa é a de Linda Hamilton, atriz conhecida pelo papel de Sarah Connor em O Exterminador do Futuro, clássico da ficção científica dos anos 80. Na série, ela interpretará a Dr.ᵃ Kay, uma cientista aliada aos militares que promete ser importante antagonista.
Quem também se uniu ao time criativo da série foi o diretor Frank Darabont, conhecido por dirigir as primeiras temporadas de The Walking Dead e o filme O Nevoeiro, de 2007.
Darabont estava aposentado, mas aceitou dirigir alguns episódios da última temporada. Ele será responsável pelo terceiro e pelo quinto episódios, The Turnbow Trap e Shock Jock, respectivamente.
Stranger Things: último episódio será exibido nos cinemas
O aguardado último episódio de Stranger Things será exibido em cinemas selecionados dos Estados Unidos e Canadá, após pedidos dos criadores da série para a Netflix.
As sessões limitadas estarão em mais de 350 cinemas a partir de 31 de dezembro e ficarão disponíveis até 1º de janeiro de 2026.
“Poder assistir na telona, com som e imagem incríveis, e uma sala cheia de fãs, parece a maneira perfeita — ousamos dizer, sensacional — de celebrar o fim desta aventura”, disseram os criadores da série, Matt e Ross Duffer, a Tudum.
Informações adicionais sobre como participar, bem como os locais específicos das exibições, serão anunciadas posteriormente.
Até o momento, a Netflix não confirmou se a parceria se estenderá a mercados da América Latina, incluindo exibições no Brasil. No País, o último episódio estará disponível a partir das 22 horas do dia 31 de dezembro de 2025 na plataforma de streaming.