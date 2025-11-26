Stranger Things 5: que horas estreia? Veja o que se sabe

Quinta e última temporada de "Stranger Things" é lançada em três volumes na Netflix. Saiba que horas o Volume 1 será lançado. / Crédito: Netflix/Divulgação

Após uma espera de quase três anos, a quinta e última temporada de Stranger Things estreia nesta quarta-feira, 26 de novembro, na Netflix. No entanto, apenas quatro episódios serão disponibilizados no Volume 1.

A seguir, veja que horas os episódios estreiam na Netflix e o que se sabe sobre a última temporada da série:



Leia mais Stranger Things: estabelecimentos de Fortaleza exibem estreia da 5ª temporada Sobre o assunto Stranger Things: estabelecimentos de Fortaleza exibem estreia da 5ª temporada Stranger Things: que horas estreia a quinta temporada? Com uma estratégia de exibição diferente, a quinta temporada irá estrear em três volumes às 22 horas das suas respectivas datas de lançamento. Os episódios finais de Stranger Things prometem concluir a jornada de Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp), quase uma década depois do lançamento da primeira temporada da série, em 2016. Abaixo, confira o calendário de exibição com as informações divulgadas pela Netflix:

Volume 1: 26 de novembro (4 episódios)

26 de novembro (4 episódios) Volume 2: 25 de dezembro (3 episódios)

25 de dezembro (3 episódios) Volume 3: 31 de dezembro (Último episódio) Além do cronograma, foram revelados o título e a duração dos quatro episódios que serão lançados nesta quarta-feira: Episódio 1: The Crawl - 1h08min

Episódio 2: The Vanishing of Holly Wheeler - 54 minutos

Episódio 3: The Turnbow Trap - 1h06min

Episódio 4: Sorcerer - 1h23min Stranger Things: quais são as novidades da quinta temporada? Ambientada em 1987, com um salto temporal desde o final da temporada anterior, a última temporada de Stranger Things promete resolver todas as “pontas soltas” da história, segundo os irmãos Duffer, criadores da série. Com poucas adições no elenco, a mais significativa é a de Linda Hamilton, atriz conhecida pelo papel de Sarah Connor em O Exterminador do Futuro, clássico da ficção científica dos anos 80. Na série, ela interpretará a Dr.ᵃ Kay, uma cientista aliada aos militares que promete ser importante antagonista.

Quem também se uniu ao time criativo da série foi o diretor Frank Darabont, conhecido por dirigir as primeiras temporadas de The Walking Dead e o filme O Nevoeiro, de 2007. Darabont estava aposentado, mas aceitou dirigir alguns episódios da última temporada. Ele será responsável pelo terceiro e pelo quinto episódios, The Turnbow Trap e Shock Jock, respectivamente. Stranger Things: último episódio será exibido nos cinemas O aguardado último episódio de Stranger Things será exibido em cinemas selecionados dos Estados Unidos e Canadá, após pedidos dos criadores da série para a Netflix.