Will Smith agradece Jackie Chan por ajudar a criar seu filho

Jackie Chan completou 70 anos de idade nessse domingo, 7. O ator Will Smith parabenizou o especialista em artes marciais, com uma foto dele com Chan e o seu filho do meio Jaden Smith na época das filmagens do filme Karatê Kid, de 2010.

Will Smith agradece Jackie Chan: publicação de aniversário

“Feliz aniversário de 70 anos para o meu cara Jackie Chan! Além de fazer alguns dos meus filmes FAVORITOS de todos os tempos, criando alguns dos momentos MAIS MALUCOS que já foram capturados em filme – agradeço principalmente por ajudar a criar Jaden”, disse Will Smith na publicação que postou com o ator.