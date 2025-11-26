Festival Imaginários Urbanos ocupa diversos bairros com performances

Festival Imaginários Urbanos ocupa diversos bairros com performancesSegunda semana do festival tem programação gratuita com intervenções em praças, mercados e praias
A sétima edição do Festival Imaginários Urbanos segue com uma série de ações gratuitas em diferentes espaços de Fortaleza até o dia 28 de novembro.
Em sua segunda semana, o evento promove intervenções e atividades formativas que ampliam reflexões sobre memória, ética, meio ambiente e coletividade na Capital.
Neste ano, o festival convida o público a repensar modos de criar e conviver a partir das Políticas do Bem Viver, que buscam romper com padrões de exploração e construir uma sociedade justa, diversa e intercultural.
Programação do Festival Imaginários Urbanos
Na quarta-feira, 26, Beethoven Cavalcante apresenta a performance instalativa “Tramando Memórias”.
Com início às 10 horas, a ação acontece na Feira do Panamericano e convida público e artista a construírem juntos uma trama com fios, tecidos e técnicas manuais, como bordado, macramê e crochê.
Já às 16 horas, na Praça José de Alencar, o artista Severo realiza “Tira o pé pra varrer o chão”, performance itinerante em que ele percorre a Cidade com piaçabas, vestido florido e máscara, evocando Omolu, orixá da cura.
Na quinta-feira, 27, a programação segue no Mercado São Sebastião, com “Folhas para dilatar o tempo”, de Penumbra (Kelner Atikum Pankará).
Com início às 10 horas, a artista investiga gestos e presenças que convidam o público a desacelerar e refletir sobre a ocupação humana nas cidades.
Às 18 horas, na Pracinha da Cidade 2000, Kleber Benício apresenta “Ainda não é o fim”, atuação que encena um futuro distópico onde o ar puro se torna mercadoria, alertando para a crise climática ao circular com garrafas PET e mensagens sobre preservação ambiental.
Encerrando a programação, nesta sexta-feira, 28, na Praça do Ferreira e no Cineteatro São Luiz, Renata Felinto apresenta “Psicanálise Reversa ou Lugar de Escuta Privilegiado”.
Na ação, que começará às 10 horas, dez mulheres negras assumem o papel de “psicanalistas”, compartilhando suas vivências e sugerindo caminhos de cura para o racismo e o machismo que atravessam a sociedade.
7º Festival Imaginários Urbanos promove formação acessível na Associação dos Surdos
De terça, 24, a sexta-feira, 28, a Associação dos Surdos recebe a oficina “Trajetos Performáticos”, com o artista Pablo Vieira.
Sempre das 18h às 21 horas, a formação convida pessoas surdas interessadas na temática a experimentar modos de ocupar o espaço urbano a partir da linguagem da performance, criando ações coletivas.
A atividade será acessível em Libras/Português e conta com 10 vagas gratuitas.
2ª semana do Festival Imaginários Urbanos
- Quando: até sexta-feira, 28
- Onde: praças, mercados públicos, praias e outros espaços de Fortaleza
- Gratuito
- Mais informações: @imaginarios_arte
“Tramando Memórias” — Beethoven Cavalcante
- Quando: quarta-feira, 26, às 10 horas
- Onde: Feira do Panamericano
“Tira o pé pra varrer o chão” — Severo
- Quando: quarta-feira, 26, às 16 horas
- Onde: Praça José de Alencar (Rua Gen. Sampaio, S/N - Centro)
“Folhas para dilatar o tempo” — Penumbra
- Quando: quinta-feira, 27, às 10 horas
- Onde: Mercado São Sebastião (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro)
“Ainda não é o fim” — Kleber Benício
- Quando: quinta-feira, 27, às 18 horas
- Onde: Pracinha da Cidade 2000 (Alameda Das Begônias, 344 - Cidade 2000)
“Psicanálise Reversa ou Lugar de Escuta Privilegiado” — Renata Felinto
- Quando: sexta-feira, 28, às 10 horas
- Onde: Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro) e Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
Oficina “Trajetos Performáticos”
- Quando: de terça, 24, a sexta-feira, 28, das 18 às 21 horas
- Onde: Associação dos Surdos (Avenida Bezerra de Menezes, 549 - Parquelândia)