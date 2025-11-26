Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Imaginários Urbanos ocupa diversos bairros com performances

Segunda semana do festival tem programação gratuita com intervenções em praças, mercados e praias
Autor Sofia Herrero
Tipo Notícia

A sétima edição do Festival Imaginários Urbanos segue com uma série de ações gratuitas em diferentes espaços de Fortaleza até o dia 28 de novembro.

Em sua segunda semana, o evento promove intervenções e atividades formativas que ampliam reflexões sobre memória, ética, meio ambiente e coletividade na Capital.

Neste ano, o festival convida o público a repensar modos de criar e conviver a partir das Políticas do Bem Viver, que buscam romper com padrões de exploração e construir uma sociedade justa, diversa e intercultural.

Programação do Festival Imaginários Urbanos

Na quarta-feira, 26, Beethoven Cavalcante apresenta a performance instalativa “Tramando Memórias”.

Com início às 10 horas, a ação acontece na Feira do Panamericano e convida público e artista a construírem juntos uma trama com fios, tecidos e técnicas manuais, como bordado, macramê e crochê.

Já às 16 horas, na Praça José de Alencar, o artista Severo realiza “Tira o pé pra varrer o chão”, performance itinerante em que ele percorre a Cidade com piaçabas, vestido florido e máscara, evocando Omolu, orixá da cura.

Na quinta-feira, 27, a programação segue no Mercado São Sebastião, com “Folhas para dilatar o tempo”, de Penumbra (Kelner Atikum Pankará).

Com início às 10 horas, a artista investiga gestos e presenças que convidam o público a desacelerar e refletir sobre a ocupação humana nas cidades.

Às 18 horas, na Pracinha da Cidade 2000, Kleber Benício apresenta “Ainda não é o fim”, atuação que encena um futuro distópico onde o ar puro se torna mercadoria, alertando para a crise climática ao circular com garrafas PET e mensagens sobre preservação ambiental.

Encerrando a programação, nesta sexta-feira, 28, na Praça do Ferreira e no Cineteatro São Luiz, Renata Felinto apresenta “Psicanálise Reversa ou Lugar de Escuta Privilegiado”.

Na ação, que começará às 10 horas, dez mulheres negras assumem o papel de “psicanalistas”, compartilhando suas vivências e sugerindo caminhos de cura para o racismo e o machismo que atravessam a sociedade.

7º Festival Imaginários Urbanos promove formação acessível na Associação dos Surdos

De terça, 24, a sexta-feira, 28, a Associação dos Surdos recebe a oficina “Trajetos Performáticos”, com o artista Pablo Vieira.

Sempre das 18h às 21 horas, a formação convida pessoas surdas interessadas na temática a experimentar modos de ocupar o espaço urbano a partir da linguagem da performance, criando ações coletivas.

A atividade será acessível em Libras/Português e conta com 10 vagas gratuitas.

2ª semana do Festival Imaginários Urbanos

  • Quando: até sexta-feira, 28
  • Onde: praças, mercados públicos, praias e outros espaços de Fortaleza
  • Gratuito 
  • Mais informações: @imaginarios_arte

“Tramando Memórias” — Beethoven Cavalcante

  • Quando: quarta-feira, 26, às 10 horas
  • Onde: Feira do Panamericano

“Tira o pé pra varrer o chão” — Severo

  • Quando: quarta-feira, 26, às 16 horas
  • Onde: Praça José de Alencar (Rua Gen. Sampaio, S/N - Centro)

“Folhas para dilatar o tempo” — Penumbra 

  • Quando: quinta-feira, 27, às 10 horas
  • Onde: Mercado São Sebastião (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro)

“Ainda não é o fim” — Kleber Benício

  • Quando: quinta-feira, 27, às 18 horas
  • Onde: Pracinha da Cidade 2000 (Alameda Das Begônias, 344 - Cidade 2000)

“Psicanálise Reversa ou Lugar de Escuta Privilegiado” — Renata Felinto

  • Quando: sexta-feira, 28, às 10 horas
  • Onde: Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro) e Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Oficina “Trajetos Performáticos”

  • Quando: de terça, 24, a sexta-feira, 28, das 18 às 21 horas
  • Onde: Associação dos Surdos (Avenida Bezerra de Menezes, 549 - Parquelândia)

