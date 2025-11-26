Festival Imaginários Urbanos ocupa diversos bairros com performances

Segunda semana do Festival, realiza programação gratuita com intervenções em praças, mercados e praias / Crédito: Kleber Benicio/Divulgação

A sétima edição do Festival Imaginários Urbanos segue com uma série de ações gratuitas em diferentes espaços de Fortaleza até o dia 28 de novembro. Em sua segunda semana, o evento promove intervenções e atividades formativas que ampliam reflexões sobre memória, ética, meio ambiente e coletividade na Capital.

Neste ano, o festival convida o público a repensar modos de criar e conviver a partir das Políticas do Bem Viver, que buscam romper com padrões de exploração e construir uma sociedade justa, diversa e intercultural.

Programação do Festival Imaginários Urbanos Na quarta-feira, 26, Beethoven Cavalcante apresenta a performance instalativa “Tramando Memórias”.

Com início às 10 horas, a ação acontece na Feira do Panamericano e convida público e artista a construírem juntos uma trama com fios, tecidos e técnicas manuais, como bordado, macramê e crochê. Já às 16 horas, na Praça José de Alencar, o artista Severo realiza “Tira o pé pra varrer o chão”, performance itinerante em que ele percorre a Cidade com piaçabas, vestido florido e máscara, evocando Omolu, orixá da cura.



Na quinta-feira, 27, a programação segue no Mercado São Sebastião, com “Folhas para dilatar o tempo”, de Penumbra (Kelner Atikum Pankará). Com início às 10 horas, a artista investiga gestos e presenças que convidam o público a desacelerar e refletir sobre a ocupação humana nas cidades.

Às 18 horas, na Pracinha da Cidade 2000, Kleber Benício apresenta “Ainda não é o fim”, atuação que encena um futuro distópico onde o ar puro se torna mercadoria, alertando para a crise climática ao circular com garrafas PET e mensagens sobre preservação ambiental.



Encerrando a programação, nesta sexta-feira, 28, na Praça do Ferreira e no Cineteatro São Luiz, Renata Felinto apresenta “Psicanálise Reversa ou Lugar de Escuta Privilegiado”.

Na ação, que começará às 10 horas, dez mulheres negras assumem o papel de “psicanalistas”, compartilhando suas vivências e sugerindo caminhos de cura para o racismo e o machismo que atravessam a sociedade. 7º Festival Imaginários Urbanos promove formação acessível na Associação dos Surdos De terça, 24, a sexta-feira, 28, a Associação dos Surdos recebe a oficina “Trajetos Performáticos”, com o artista Pablo Vieira.