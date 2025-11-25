Vencedora do Oscar, Lupita afirma ter recebido várias outras propostas para interpretar escravizadas / Crédito: Reprodução/ Instagram @lupitanyongo

Conhecida como a primeira africana a ganhar o Oscar Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme “12 Anos de Escravidão”, Lupita Nyong'o revelou ter recusado diversos papéis posteriores por serem todos de mulheres escravizadas. Em entrevista à CNN, a atriz contou que, após o prêmio em 2014, esperava receber convites para papéis de destaque, mas as propostas que chegaram a ela seriam para reviver escravizadas, em diferentes contextos.

"'Lupita, gostaríamos que você fizesse outro filme em que você é uma escrava, mas dessa vez você está em um navio negreiro'. Esse era o tipo de oferta que eu estava recebendo nos meses seguintes à minha vitória no Oscar", disse a atriz. Ela explica que preferiu negar esses papéis e até trabalhar menos do que seguir carreira vinculada a papéis da escravidão.