Lupita Nyong'o revela decepção na oferta de trabalhos após OscarVencedora do Oscar de Melhor Atriz Codjuvante em 2014 por "12 Anos de Escravidão", Lupita afirma ter recebido várias outras propostas para interpretar escravizadas
Conhecida como a primeira africana a ganhar o Oscar Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme “12 Anos de Escravidão”, Lupita Nyong'o revelou ter recusado diversos papéis posteriores por serem todos de mulheres escravizadas.
Em entrevista à CNN, a atriz contou que, após o prêmio em 2014, esperava receber convites para papéis de destaque, mas as propostas que chegaram a ela seriam para reviver escravizadas, em diferentes contextos.
“‘Lupita, gostaríamos que você fizesse outro filme em que você é uma escrava, mas dessa vez você está em um navio negreiro'. Esse era o tipo de oferta que eu estava recebendo nos meses seguintes à minha vitória no Oscar", disse a atriz.
Ela explica que preferiu negar esses papéis e até trabalhar menos do que seguir carreira vinculada a papéis da escravidão.
"Queria ser uma guerreira da alegria para mudar os paradigmas do que é ser africana. E, se isso significa que vou fazer um trabalho a menos por ano para garantir que eu não vou perpetuar os estereótipos esperados para as pessoas do meu continente, farei isso", afirmou.