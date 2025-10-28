Karine Teles: "Maternar e paternar é uma opção"

Karine Teles e Klara Castanho colidem em suspense sobre adultização de crianças / Crédito: ELO STUDIOS/DIVULGAÇÃO

"A ideia não era ser tão literal", conta Susanna Lira sobre a abordagem do seu discurso no filme "Salve Rosa". "À medida que a pesquisa avançava, porém, ficou impossível ignorar o que estava diante dos meus olhos: meninas cada vez mais jovens sendo empurradas para um universo de consumo, exposição e performance".

Estrelado por Karine Teles e Klara Castanho, a trama gira ao redor de Dora e Rosa, mãe e filha que têm uma vida muito reservada. Apesar de ser uma youtuber muito popular entre as crianças, divertida e espontânea, seu semblante desaparece quando as câmeras desligam – pelo avesso, ela é acanhada, tímida e pouco fala. Quando questionada pelos vizinhos, a mãe se recusa a dar qualquer detalhe que os façam entender suas vidas. Numa primeira camada, a história se comunica diretamente com a realidade ao nos fazer lembrar de crianças e adolescentes da mídia que tiveram suas vidas invadidas por pais e tutores profissionais sem escrúpulos - basta ver o que aconteceu a Larissa Manoela, Lindsay Lohan, Justin Bieber ou Macaulay Culkin, para citar alguns exemplos.

Karine Teles e Klara Castanho colidem em suspense sobre adultização de crianças Com ampla carreira de curtas, séries, documentários e ficções, Susanna demonstra interesse em abordar discussões que estão em crise no Brasil e no mundo. Em setembro, ela venceu o Troféu Mucuripe de Melhor Direção no 35º Cine Ceará pela codireção de "Réquiem para Moïse" com Caio Barretto Briso, filme sobre o assassinato do imigrante congolês Moïse Kabagambe.

“No caso de 'Salve Rosa', o horror está travestido de cotidiano, presente no universo aparentemente inofensivo das redes sociais e na forma como elas transformam a infância em espetáculo e mercadoria”, contou em entrevista ao O POVO. A direção de "Salve Rosa" A diretora lembrou também de como esse mergulho dependia da construção com as atrizes protagonistas: “Karine é uma atriz de uma entrega visceral, acostumada a trabalhar a partir de uma densidade emocional profunda. Klara, por outro lado, tem uma sensibilidade quase intuitiva, um olhar que comunica antes da palavra. Eu precisava que as duas habitassem o mesmo tom, o do desconforto, da tensão silenciosa”. Assim como Susanna, Karine também se preparou para essa personagem olhando para a realidade. “Eu mesma sou mãe de adolescentes, e esse assunto me interessa. Aqui em casa é uma negociação o tempo inteiro em relação ao uso da internet”, ela conta.