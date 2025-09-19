Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HBO Max, Netflix e Disney+: as estreias da semana (15/09 a 21/09)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (15/09 a 21/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Uma Mente Excepcional - Temporada 2” e Superman, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Disney+

A segunda temporada continua acompanhando Morgan (Kaitlin Olson), uma mãe solteira com uma mente excepcional, cujo dom pouco convencional para resolver crimes a leva a uma colaboração incomum e imparável com um detetive experiente (Daniel Sunjata).

HBO Max

Superman embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (15/09 a 21/09):

Netflix

  • A Mula
  • Mobius
  • Doutor Sono
  • 3 Palavrinhas
  • Ela Disse Talvez
  • 1970 - Temporada 2
  • Na Natureza Selvagem
  • O Mesmo Dia com Você
  • Platônico - Temporada 1
  • Uma Advogada Brilhante
  • Heartland - Temporada 18
  • Inside: EUA - Temporada 1
  • Black Rabbit - Temporada 1
  • Hotel Assombrado - Temporada 1
  • O Refúgio Atômico - Temporada 1
  • Naruto Shippuden - Temporada 17
  • Chefs: A Nova Geração - Temporada 1
  • Realeza Rebelde: Um Amor Improvável
  • Forasteiros em Bollywood - Temporada 1
  • Matchroom: Lendas do Esporte - Temporada 1
  • Transformers: A Centelha da Terra - Temporada 2

Prime Video

  • Madame Teia
  • Gen V - Temporada 2

HBO Max

  • Task
  • Virgens
  • Gatilheiro
  • Superman
  • Máquinas Mortais
  • Festa da Salsicha
  • Adriano Imperador
  • After: Para Sempre
  • É Preciso Acreditar
  • Os Guerreiros Pilantras
  • Pistoleiros do Entardecer
  • Pacificador - Temporada 2
  • Nesha e Jaz Contra o Peso
  • Josey Wales: O Fora da Lei
  • Mike & Molly - Temporadas 1 a 6
  • Quem Matou Nossa Filha? - Temporada 1
  • Largados e Pelados Brasil: A Tribo - Temporada 1
  • Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Disney+

  • Necaxa - Temporada 1
  • Futurama - Temporada 13
  • Alien: Earth - Temporada 1
  • Uma Mente Excepcional - Temporada 2
  • Only Murders in the Building - Temporada 5
  • Polaris: Conspiração Política - Temporada 1
  • Outlander: Blood of My Blood - Temporada 1
  • DEU MATCH: A Rainha de Apps de Namoro
  • A História Distorcida de Amanda Knox - Temporada 1
  • LEGO Star Wars: Reconstruindo a Galáxia - Pedaços do Passado

