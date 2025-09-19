HBO Max, Netflix e Disney+: as estreias da semana (15/09 a 21/09)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (15/09 a 21/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Uma Mente Excepcional - Temporada 2” e “Superman”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Disney+
A segunda temporada continua acompanhando Morgan (Kaitlin Olson), uma mãe solteira com uma mente excepcional, cujo dom pouco convencional para resolver crimes a leva a uma colaboração incomum e imparável com um detetive experiente (Daniel Sunjata).
HBO Max
Superman embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (15/09 a 21/09):
Netflix
- A Mula
- Mobius
- Doutor Sono
- 3 Palavrinhas
- Ela Disse Talvez
- 1970 - Temporada 2
- Na Natureza Selvagem
- O Mesmo Dia com Você
- Platônico - Temporada 1
- Uma Advogada Brilhante
- Heartland - Temporada 18
- Inside: EUA - Temporada 1
- Black Rabbit - Temporada 1
- Hotel Assombrado - Temporada 1
- O Refúgio Atômico - Temporada 1
- Naruto Shippuden - Temporada 17
- Chefs: A Nova Geração - Temporada 1
- Realeza Rebelde: Um Amor Improvável
- Forasteiros em Bollywood - Temporada 1
- Matchroom: Lendas do Esporte - Temporada 1
- Transformers: A Centelha da Terra - Temporada 2
Prime Video
- Madame Teia
- Gen V - Temporada 2
HBO Max
- Task
- Virgens
- Gatilheiro
- Superman
- Máquinas Mortais
- Festa da Salsicha
- Adriano Imperador
- After: Para Sempre
- É Preciso Acreditar
- Os Guerreiros Pilantras
- Pistoleiros do Entardecer
- Pacificador - Temporada 2
- Nesha e Jaz Contra o Peso
- Josey Wales: O Fora da Lei
- Mike & Molly - Temporadas 1 a 6
- Quem Matou Nossa Filha? - Temporada 1
- Largados e Pelados Brasil: A Tribo - Temporada 1
- Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
Disney+
- Necaxa - Temporada 1
- Futurama - Temporada 13
- Alien: Earth - Temporada 1
- Uma Mente Excepcional - Temporada 2
- Only Murders in the Building - Temporada 5
- Polaris: Conspiração Política - Temporada 1
- Outlander: Blood of My Blood - Temporada 1
- DEU MATCH: A Rainha de Apps de Namoro
- A História Distorcida de Amanda Knox - Temporada 1
- LEGO Star Wars: Reconstruindo a Galáxia - Pedaços do Passado