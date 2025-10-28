Festival Internacional de Folclore é realizado no Ceará

Festival Internacional de Folclore do Ceará chega à 11ª edição com programação em três cidades / Crédito: Luiz Alvez/ Divulgação

Celebrando 11 anos de valorização da cultura popular, o Festival Internacional de Folclore do Ceará (Fifolc) acontece entre os dias 13 e 16 de novembro, com programação em Fortaleza, Maranguape e Paracuru. O evento reúne 17 grupos de dança e manifestações folclóricas nacionais e internacionais, além de ações educativas e culturais voltadas ao público.

Leia Também | Majur faz show em Fortaleza em evento de gastronomia afroancestral Com o objetivo de descentralizar as atividades culturais da Capital, esta edição terá três palcos principais nas cidades-sede. Fortaleza, Maranguape e Paracuru recebem o 11º Fifolc

Em Fortaleza, as apresentações ocorrem nos dias 13, 14 e 15 de novembro, no Anfiteatro Sérgio Motta, do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Em Maranguape, o público poderá conferir as atrações nos dias 14 e 15, na Praça Joaquim Sombra. Já em Paracuru, o festival encerra sua programação nos dias 15 e 16, na Praça de Eventos.

Além dos espetáculos, o Fifolc promove oficinas, rodas de conversa, seminários e vivências, fortalecendo o intercâmbio entre artistas, mestres da cultura e o público. A proposta é ampliar o acesso à arte e destacar a diversidade das manifestações tradicionais brasileiras e estrangeiras. Festival Internacional de Folclore do Ceará chega à 11ª edição com programação em três cidades Crédito: Luiz Alvez/ Divulgação Festival Internacional de Folclore do Ceará chega à 11ª edição com programação em três cidades Crédito: Luiz Alvez/ Divulgação

Entre os participantes estão grupos de diferentes regiões do País e do Exterior, como o Asociación Folklórica Paraguay Eté Villa Elisa (Paraguai), além de companhias do Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Mato Grosso e Minas Gerais. Entre os representantes cearenses estão o "Grupo de Tradições Cearenses", o "Grupo Terra da Luz", o "Oré Anacã" e o "Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza". Nesta edição, o festival homenageia a Companhia de Ritmos e Danças Populares (Cordapes), criada no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, por seu trabalho de formação artística e inclusão social através da dança.

Realizado de forma independente, o Festival Internacional de Folclore do Ceará consolidou-se como um dos principais encontros dedicados às danças de projeção folclórica no País. Festival Internacional de Folclore do Ceará chega à 11ª edição com programação em três cidades Crédito: Luiz Alvez/ Divulgação Desde sua criação, o evento já reuniu cerca de 5 mil artistas, 150 grupos culturais e 80 artesãos, alcançando um público estimado em 45 mil pessoas.