Sessões antecipadas de ‘O Agente Secreto’ chegam a Fortaleza

"O Agente Secreto" ganha sessões de pré-estreia em cinemas de Fortaleza; confira salas, horários e ingressos

Candidato brasileiro a uma vaga no Oscar 2026, “O Agente Secreto” promete levar multidões para as salas de cinemas de todo o País.

Com estreia oficial marcada para o dia 6 de novembro, o filme estrelado por Wagner Moura chega antecipadamente às salas de cinemas selecionadas nos sábados 25 de outubro e 1º de novembro.

Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.

“Sessões de pré-estreia de O AGENTE SECRETO já esta semana, talvez na sua cidade. Veja os seus cinemas e horários.”, convidou o diretor em publicação no seu perfil do X (antigo Twitter).