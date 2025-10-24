Sessões antecipadas de ‘O Agente Secreto’ chegam a Fortaleza

Ingressos para pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ em Fortaleza estão à venda"O Agente Secreto" ganha sessões de pré-estreia em cinemas de Fortaleza; confira salas, horários e ingressos
Candidato brasileiro a uma vaga no Oscar 2026, “O Agente Secreto” promete levar multidões para as salas de cinemas de todo o País.
Com estreia oficial marcada para o dia 6 de novembro, o filme estrelado por Wagner Moura chega antecipadamente às salas de cinemas selecionadas nos sábados 25 de outubro e 1º de novembro.
Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.
“Sessões de pré-estreia de O AGENTE SECRETO já esta semana, talvez na sua cidade. Veja os seus cinemas e horários.”, convidou o diretor em publicação no seu perfil do X (antigo Twitter).
Em Fortaleza, o público pode assistir ao filme antes do lançamento oficial nos cinemas dos shoppings Via Sul, Messejana, Benfica, Jóquei, RioMar Fortaleza, North Shopping e Iguatemi.
Assista ao trailer de ‘O Agente Secreto’:
Veja onde assistir a pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ em Fortaleza:
25 de outubro
- Centerplex Via Sul
- Sessão: 20 horas
- Onde: avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga
- Cinema Benfica
- Sessão: 19 horas
- Onde: avenida Carapinima, 2200 - Benfica
- Cinépolis Jóquei
- Sessão: 20 horas
- Onde: avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube
- Cinépolis RioMar Fortaleza
- Sessão: 20 horas
- Onde: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Kinoplex North Shopping
- Sessão: 20h50min
- Onde: avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy
- UCI Kinoplex Iguatemi
- Sessão: 18h40min
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
1º de novembro
- Centerplex Grand Messejana
- Sessão: 20 horas
- Onde: avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana
- Centerplex Via Sul
- Sessão: 20h30min
- Onde: avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga
- Cinema Benfica
- Sessão: 19 horas
- Onde: avenida Carapinima, 2200 - Benfica
- Cinépolis Jóquei
- Sessão: 20 horas
- Onde: avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube
- Cinépolis RioMar Fortaleza
- Sessão: 20 horas
- Onde: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Kinoplex North Shopping
- Sessão: 20h30min
- Onde: avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy
- UCI Kinoplex Iguatemi
- Sessão: 18h40min
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Quando: sábados, 25 de outubro e 1º de novembro
- Onde: cinemas selecionados
- Vendas e mais informações: Ingresso.com