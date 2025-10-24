Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessões antecipadas de 'O Agente Secreto' chegam a Fortaleza

Ingressos para pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ em Fortaleza estão à venda

"O Agente Secreto" ganha sessões de pré-estreia em cinemas de Fortaleza; confira salas, horários e ingressos
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
Tipo Notícia

Candidato brasileiro a uma vaga no Oscar 2026, “O Agente Secreto” promete levar multidões para as salas de cinemas de todo o País.

Leia também | Pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ lota Cine Ceará e conquista plateia

Com estreia oficial marcada para o dia 6 de novembro, o filme estrelado por Wagner Moura chega antecipadamente às salas de cinemas selecionadas nos sábados 25 de outubro e 1º de novembro.

Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.

Leia também | Ator de ‘O Agente Secreto’, Carlos Francisco destaca conexão com o cinema cearense

“Sessões de pré-estreia de O AGENTE SECRETO já esta semana, talvez na sua cidade. Veja os seus cinemas e horários.”, convidou o diretor em publicação no seu perfil do X (antigo Twitter).

Em Fortaleza, o público pode assistir ao filme antes do lançamento oficial nos cinemas dos shoppings Via Sul, Messejana, Benfica, Jóquei, RioMar Fortaleza, North Shopping e Iguatemi.

Assista ao trailer de ‘O Agente Secreto’:

Veja onde assistir a pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ em Fortaleza:

25 de outubro

  • Centerplex Via Sul
  • Sessão: 20 horas
  • Onde: avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga

  • Cinema Benfica
  • Sessão: 19 horas
  • Onde: avenida Carapinima, 2200 - Benfica

  • Cinépolis Jóquei
  • Sessão: 20 horas
  • Onde: avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

  • Cinépolis RioMar Fortaleza
  • Sessão: 20 horas
  • Onde: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

  • Kinoplex North Shopping
  • Sessão: 20h50min
  • Onde: avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy

  • UCI Kinoplex Iguatemi
  • Sessão: 18h40min
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

1º de novembro

  • Centerplex Grand Messejana
  • Sessão: 20 horas
  • Onde: avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana

  • Centerplex Via Sul
  • Sessão: 20h30min
  • Onde: avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga

  • Cinema Benfica
  • Sessão: 19 horas
  • Onde: avenida Carapinima, 2200 - Benfica

  • Cinépolis Jóquei
  • Sessão: 20 horas
  • Onde: avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

  • Cinépolis RioMar Fortaleza
  • Sessão: 20 horas
  • Onde: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

  • Kinoplex North Shopping
  • Sessão: 20h30min
  • Onde: avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy

  • UCI Kinoplex Iguatemi
  • Sessão: 18h40min
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ em Fortaleza

  • Quando: sábados, 25 de outubro e 1º de novembro
  • Onde: cinemas selecionados
  • Vendas e mais informações: Ingresso.com

oscar agenda cultural

