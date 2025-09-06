Em novo ‘Street Fighter’, Jason Momoa vive personagem brasileiro

Em novo ‘Street Fighter’, Jason Momoa vive personagem brasileiroAdaptação do jogo de luta mais famoso do mundo, filme live-action "Street Fighter" estreia nos cinemas em outubro de 2026 e traz Jason Momoa no papel de brasileiro
Um dos jogos eletrônicos mais famosos entre os amantes de videogame, “Street Fighter” irá ganhar uma nova adaptação para os cinemas em breve.
Com direção de Kitao Sakurai (“Bad Trip”) e roteiro de Dalan Musson (“Capitão América: Admirável Mundo Novo”), o filme live-action acompanha lutadores de diversas partes do mundo, sendo ambientado em 1993.
Com elenco estrelado por atores do universo pop, cantores e até lutadores profissionais, o longa-metragem, previsto para estrear em 16 de outubro de 2026, tem produção da Paramount com a Legendary.
Entre os destaques do próximo filme de ação: Noah Centineo (“Para Todos os Garotos que Amei”) interpreta o personagem Ken; Andrew Koji (“Black Doves”) será Ryu; o rapper 50 Cent é Balrog; e o atleta de luta livre Cody Rhodes viverá Guile.
Ainda na produção, Jason Momoa (“Aquaman”) irá interpretar Blanka, personagem que representa o Brasil na franquia de jogos de luta.
O novo filme live-action do jogo de luta deve seguir o sucesso de “Street Fighter - A Batalha Final”, de 1994, que tem Jean-Claude Van Damme no papel de destaque.
Conheça os personagens de ‘Street Fighter’:
- Ken Masters, interpretado por Noah Centineo
- Ryu, interpretado por Andrew Koji
- Chun-Li, interpretado por Callina Liang
- Akuma, interpretado por Joe “Roman Reigns” Anoa’i
- M. Bison, interpretado por David Dastmalchian
- Guile, interpretado por Cody Rhodes
- Dan Hibiki, interpretado por Andrew Schulz
- Don Sauvage, interpretado por Eric André
- Dhalsim, interpretado por Vidyut Jammwal
- Balrog, interpretado por 50 Cent
- Blanka, interpretado por Jason Momoa
- Vega, interpretado por Orville Peck
- Zangief, interpretado por Olivier Richters
- E. Honda, interpretado por Hirooki Goto
- Juli, interpretado por Rayna Vallandingham
- Joe, interpretado por Alexander Volkanovski
- Marvin, interpretado por Kyle Mooney
- Cammy, interpretado por Mel Jarnson
Confira a sinopse do live-action de ‘Street Fighter’:
Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!