Em novo ‘Street Fighter’, Jason Momoa vive personagem brasileiro

Jason Momoa interpreta personagem brasileiro em novo filme live-action de "Street Fighter" / Crédito: Damien Bray @da_bray/Divulgação

Um dos jogos eletrônicos mais famosos entre os amantes de videogame, “Street Fighter” irá ganhar uma nova adaptação para os cinemas em breve. Com direção de Kitao Sakurai (“Bad Trip”) e roteiro de Dalan Musson (“Capitão América: Admirável Mundo Novo”), o filme live-action acompanha lutadores de diversas partes do mundo, sendo ambientado em 1993.

Leia também | Cinemas de Fortaleza exibem shows do grupo de k-pop BTS Com elenco estrelado por atores do universo pop, cantores e até lutadores profissionais, o longa-metragem, previsto para estrear em 16 de outubro de 2026, tem produção da Paramount com a Legendary. Entre os destaques do próximo filme de ação: Noah Centineo (“Para Todos os Garotos que Amei”) interpreta o personagem Ken; Andrew Koji (“Black Doves”) será Ryu; o rapper 50 Cent é Balrog; e o atleta de luta livre Cody Rhodes viverá Guile. Ainda na produção, Jason Momoa (“Aquaman”) irá interpretar Blanka, personagem que representa o Brasil na franquia de jogos de luta.

O novo filme live-action do jogo de luta deve seguir o sucesso de “Street Fighter - A Batalha Final”, de 1994, que tem Jean-Claude Van Damme no papel de destaque. Adaptação do jogo de luta mais famoso mundialmente, filme live-action "Street Fighter" estreia nos cinemas em outubro de 2026 Crédito: Paramount Pictures/Divulgação Conheça os personagens de ‘Street Fighter’: Ken Masters, interpretado por Noah Centineo



Ryu, interpretado por Andrew Koji



Chun-Li, interpretado por Callina Liang



Akuma, interpretado por Joe “Roman Reigns” Anoa’i



M. Bison, interpretado por David Dastmalchian



Guile, interpretado por Cody Rhodes



Dan Hibiki, interpretado por Andrew Schulz



Don Sauvage, interpretado por Eric André



Dhalsim, interpretado por Vidyut Jammwal



Balrog, interpretado por 50 Cent



Blanka, interpretado por Jason Momoa



Vega, interpretado por Orville Peck



Zangief, interpretado por Olivier Richters



E. Honda, interpretado por Hirooki Goto



Juli, interpretado por Rayna Vallandingham



Joe, interpretado por Alexander Volkanovski



Marvin, interpretado por Kyle Mooney



Cammy, interpretado por Mel Jarnson

Leia também | Versão brasileira do clássico de terror 'Nosferatu' estreia em setembro