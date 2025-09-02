Denise Weinberg: 'O idoso fica chato porque tiram a rebeldia dele'

Denise Weinberg vive Tereza em O Último Azul / Crédito: Reprodução

Quando "O Último Azul" fez sua estreia brasileira no 53º Festival de Cinema de Gramado no começo de agosto, as atenções se voltaram para Rodrigo Santoro porque na mesma noite ele colocou suas mãos na Calçada da Fama e recebeu o troféu Kikito de Cristal em homenagem à sua carreira. Apesar da mística ao redor da sua imagem estar pautada pela “beleza da juventude”, ali mesmo ele também encarava sua chegada aos 50 anos, a idade-tabu em que os homens “envelhecem”.

O contexto soa até sarcástico diante do interesse que o filme tem em discutir justamente isso, quando a velhice é colocada à margem do disfarce. "Desde quando alguém é homenageada só porque ficou velha?", resmunga a personagem quando encontra uma medalha na fachada de casa. Escrito por Gabriel Mascaro e Tibério Azul, a trama do filme encara essa discussão de frente: na distopia, os idosos não podem mais conviver em sociedade e são obrigados pelo governo federal a partirem para a chamada "Colônia".

Santoro faz uma participação breve como alguém ainda distante dessa condenação, mas o filme tem uma presença muito mais densa: Denise Weinberg. Aos 69 anos, a atriz tem grande presença no cinema, na TV e especialmente no teatro, que confessa ser seu lugar favorito. 'O idoso fica chato porque tiram a rebeldia dele' “Eu acho que a gente menospreza a autonomia do idoso, achando que ele virou criança de novo. A Tereza se indigna, ela é indignada, ela é rebelde. Eu acho essa rebeldia linda num idoso. O idoso fica chato porque tiram a rebeldia dele, e aí ele perde o interesse pela vida”, comenta Denise em entrevista ao O POVO. Na trama ela interpreta Tereza, uma senhora que não aceita esse destino e escolhe fugir. Sem autonomia nem para comprar uma passagem de ônibus sem precisar de autorização da filha, sua única escolha é escapar na clandestinidade, escondendo-se pelas matas e rios da Floresta Amazônica.

“A ingenuidade da Tereza é abalada quando ela percebe que as pessoas também fazem coisas erradas. Ela vai percebendo que não é bem assim, que o mundo não gira assim no Brasil. Então ela vai atrás de dar a volta por cima. Acho isso lindo”. 'O Último Azul tem distribuição em 65 países Em rota pelo Brasil para participar de debates e exibições especiais, o diretor Gabriel Mascaro conta empolgado que o filme já tem distribuição garantida em 65 países: “Em setembro estamos entrando na França, na Alemanha e em Portugal. O filme começa agora também a ter uma vida em cartaz, que é um uma coisa muito especial. Foi vendido para a China, para a Hungria, para a Macedônia, Turquia...”. Ao comentar sobre o tom distópico da discussão etarista, Mascaro pontua sobre o impulso de criação para Tereza: “Se a gente pensa em fábula, distopia, coming-of-age, é como se o corpo rebelde fosse o corpo juvenil. No cinema, o corpo idoso, de alguma maneira, é negligenciado".