Trailer de Invocação do Mal 4 é divulgado e marca o fim da franquia

A Warner Bros. divulgou nesta quinta-feira, 31, o trailer final de "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", longa que encerra a trajetória dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren nos cinemas. O filme estreia no Brasil em 4 de setembro, um dia antes do lançamento nos Estados Unidos. Ambientado em 1986, o enredo mostra o casal Warren, interpretado por Patrick Wilson e Vera Farmiga, enfrentando um novo caso sobrenatural na Pensilvânia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Também| Guerra Sem Fim: Facções e Política A trama se inspira no relato da família Smurl, considerado um dos episódios mais controversos da carreira dos investigadores. Mesmo afastados após problemas de saúde de Ed, os dois são atraídos de volta às investigações com a ajuda da filha, Judy, vivida por Mia Tomlinson.

Além do casal principal, o elenco conta com Ben Hardy, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Shannon Kook, Steve Coulter e Kíla Lord Cassidy. A produção executiva é de James Wan, criador da franquia e diretor dos dois primeiros títulos da série. Linha do tempo da franquia “Invocação do Mal”

A saga teve início em 2013, com o lançamento de Invocação do Mal, dirigido por James Wan. Desde então, tornou-se um dos universos de terror mais lucrativos do cinema, ultrapassando US$ 2 bilhões em bilheteria global quando somados os filmes principais e os spin-offs.

Filmes principais: Invocação do Mal (2013) – Caso da família Perron, em Rhode Island

– Caso da família Perron, em Rhode Island Invocação do Mal 2 (2016) – Caso do poltergeist de Enfield, em Londres

– Caso do poltergeist de Enfield, em Londres Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021) – Caso envolvendo homicídio em Connecticut

– Caso envolvendo homicídio em Connecticut Invocação do Mal 4: O Último Ritual (2025) – Caso da família Smurl, na Pensilvânia Spin-offs: Annabelle (2014) – História da boneca possuída

– História da boneca possuída Annabelle 2: A Criação do Mal (2017) – Origem da boneca

– Origem da boneca Annabelle 3: De Volta para Casa (2019) – Quando Annabelle é levada ao museu dos Warren

– Quando Annabelle é levada ao museu dos Warren A Freira (2018) – Origem da entidade Valak, apresentada em Invocação do Mal 2

– Origem da entidade Valak, apresentada em Invocação do Mal 2 A Freira 2 (2023) – Continuação direta da primeira trama

– Continuação direta da primeira trama A Maldição da Chorona (2019) – Filme ambientado no mesmo universo, mas com ligação mais sutil

Confira a ordem cronológica para assistir aos filmes da franquia "Invocação do Mal" 1. A Freira (2018)

- Ambientado em 1952

Conta a origem da entidade demoníaca Valak, que se manifesta como uma freira. A história se passa em um convento na Romênia, onde um padre e uma noviça investigam o suicídio de uma religiosa. O filme revela a primeira conexão com o universo de Ed e Lorraine Warren.

2. Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

- Ambientado em 1955

Mostra a origem da boneca Annabelle. Após a morte da filha, um casal transforma sua casa em orfanato. A boneca se torna um receptáculo de uma entidade maligna que aterroriza as meninas do local.

3. Annabelle (2014)

- Ambientado em 1967

Segue os eventos posteriores à criação de Annabelle. Um casal é atacado por membros de um culto satânico, e a boneca se torna um canal para atividades demoníacas dentro da casa deles.

4. Annabelle 3: De Volta para Casa (2019)

- Ambientado em 1972

A boneca Annabelle é levada ao museu de artefatos amaldiçoados dos Warren. Quando a filha do casal fica sozinha com a babá e uma amiga curiosa, a entidade é libertada e ativa outros objetos malignos do museu. 5. Invocação do Mal (2013)

- Ambientado em 1971

Relata o caso da família Perron, que enfrenta manifestações sobrenaturais em uma casa no interior de Rhode Island. Ed e Lorraine Warren são chamados para investigar o local e se deparam com uma presença demoníaca ligada à história da propriedade.

6. A Maldição da Chorona (2019)

- Ambientado em 1973

Embora com ligação sutil ao universo principal, o filme acompanha uma assistente social em Los Angeles que tenta proteger seus filhos do espírito vingativo da Llorona, uma lenda mexicana. O padre Perez, de Annabelle, aparece como elo entre os filmes.

7. Invocação do Mal 2 (2016)

- Ambientado em 1977

Mostra o famoso caso de Enfield, em Londres, onde uma família sofre com um poltergeist. É nesse filme que a entidade Valak, a Freira, se manifesta com mais força. Os Warren viajam à Inglaterra para ajudar a resolver o caso. 8. Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021)

- Ambientado em 1981

Baseado no caso real de Arne Cheyenne Johnson, o filme apresenta o primeiro registro de um réu nos EUA que alegou possessão demoníaca como defesa legal após cometer um assassinato. Os Warren ajudam na investigação. 9. Invocação do Mal 4: O Último Ritual (2025)

- Ambientado em 1986

Último capítulo da franquia, o filme acompanha Ed e Lorraine Warren em mais uma investigação: o caso da família Smurl, na Pensilvânia. Mesmo afastados, eles retornam à ação com apoio da filha Judy para lidar com uma força maligna que desafia explicações.