Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026

Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026A Academia Brasileira de Cinema anunciou os 16 títulos habilitados para concorrer à vaga de representante do Brasil no Oscar 2026. Dentre eles está o cearense "A Praia do Fim do Mundo", com Marcélia Cartaxo
16 filmes brasileiros concorrem a uma vaga cobiçada para representar o Brasil na busca pelo Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional.
No ano passado, o escolhido “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, tornou-se o primeiro filme brasileiro a vencer o prêmio, abrindo precedentes para uma Hollywood mais amistosa às produções do país.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Dentre os títulos está “A Praia do Fim do Mundo”, dirigido por Petrus Cariry, que conta a história de Helena, uma mulher doente que se recusa a abandonar sua casa no litoral em meio ao avanço do mar que ameaça destruí-la.
LEIA TAMBÉM | O dia que Hollywood aceitou mais um cearense
O filme é protagonizado por Marcélia Cartaxo, atriz paraibana que será homenageada este mês no 53º Festival de Cinema de Gramado. O elenco conta ainda com Fátima Muniz e Larissa Góes. Chega ao circuito comercial de cinema no dia 4 de setembro.
Melhor Filme Internacional no Oscar 2026: finalistas serão anunciados em setembro
No dia 8 de setembro, a comissão irá anunciar seis títulos finalistas, e o resultado está marcado para o dia 15.
A especulação principal é que a escolha tem dois grandes favoritos com diretores pernambucanos: “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, que venceu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura) no 78º Festival de Cannes, e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, que venceu o Leão de Prata no 75º Festival de Berlim.
Até o momento, o filme de Kléber sai na frente por já ter distribuição garantida nos EUA, condição vital para uma campanha estratégica.
Confira os 16 filmes habilitados para o Oscar 2026:
- "A Melhor Mãe do Mundo", de Anna Muylaert
- "A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry
- "Baby", de Marcelo Caetano
- "Homem com H", de Esmir Filho
- "Kasa Branca", de Luciano Vidigal
- "Malu", de Pedro Freire
- "Manas", de Marianna Brennand
- "Milton Bituca Nascimento", de Flávia Moraes
- "O Agente Secreto", de Kleber de Mendonça Filho
- "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende
- "O Último Azul", de Gabriel Mascaro
- "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi
- "Os Enforcados", de Fernando Coimbra
- "Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes
- "Um Lobo entre os Cisnes", de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
- "Vitória", de Andrucha Waddington