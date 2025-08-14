Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026

"A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry, disputa vaga para representar o Brasil no Oscar 2026 / Crédito: IMDB/divulgação

16 filmes brasileiros concorrem a uma vaga cobiçada para representar o Brasil na busca pelo Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional. No ano passado, o escolhido “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, tornou-se o primeiro filme brasileiro a vencer o prêmio, abrindo precedentes para uma Hollywood mais amistosa às produções do país.

Dentre os títulos está "A Praia do Fim do Mundo", dirigido por Petrus Cariry, que conta a história de Helena, uma mulher doente que se recusa a abandonar sua casa no litoral em meio ao avanço do mar que ameaça destruí-la. LEIA TAMBÉM | O dia que Hollywood aceitou mais um cearense O filme é protagonizado por Marcélia Cartaxo, atriz paraibana que será homenageada este mês no 53º Festival de Cinema de Gramado. O elenco conta ainda com Fátima Muniz e Larissa Góes. Chega ao circuito comercial de cinema no dia 4 de setembro. Melhor Filme Internacional no Oscar 2026: finalistas serão anunciados em setembro No dia 8 de setembro, a comissão irá anunciar seis títulos finalistas, e o resultado está marcado para o dia 15.