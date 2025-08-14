Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema anunciou os 16 títulos habilitados para concorrer à vaga de representante do Brasil no Oscar 2026. Dentre eles está o cearense "A Praia do Fim do Mundo", com Marcélia Cartaxo
16 filmes brasileiros concorrem a uma vaga cobiçada para representar o Brasil na busca pelo Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional.

No ano passado, o escolhido “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, tornou-se o primeiro filme brasileiro a vencer o prêmio, abrindo precedentes para uma Hollywood mais amistosa às produções do país.

Dentre os títulos está “A Praia do Fim do Mundo”, dirigido por Petrus Cariry, que conta a história de Helena, uma mulher doente que se recusa a abandonar sua casa no litoral em meio ao avanço do mar que ameaça destruí-la.

LEIA TAMBÉM | O dia que Hollywood aceitou mais um cearense

O filme é protagonizado por Marcélia Cartaxo, atriz paraibana que será homenageada este mês no 53º Festival de Cinema de Gramado. O elenco conta ainda com Fátima Muniz e Larissa Góes. Chega ao circuito comercial de cinema no dia 4 de setembro.

Melhor Filme Internacional no Oscar 2026: finalistas serão anunciados em setembro 

No dia 8 de setembro, a comissão irá anunciar seis títulos finalistas, e o resultado está marcado para o dia 15.

A especulação principal é que a escolha tem dois grandes favoritos com diretores pernambucanos: “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, que venceu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura) no 78º Festival de Cannes, e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, que venceu o Leão de Prata no 75º Festival de Berlim.

Até o momento, o filme de Kléber sai na frente por já ter distribuição garantida nos EUA, condição vital para uma campanha estratégica.

Confira os 16 filmes habilitados para o Oscar 2026:

  • "A Melhor Mãe do Mundo", de Anna Muylaert
  • "A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry
  • "Baby", de Marcelo Caetano
  • "Homem com H", de Esmir Filho
  • "Kasa Branca", de Luciano Vidigal
  • "Malu", de Pedro Freire
  • "Manas", de Marianna Brennand
  • "Milton Bituca Nascimento", de Flávia Moraes
  • "O Agente Secreto", de Kleber de Mendonça Filho
  • "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende
  • "O Último Azul", de Gabriel Mascaro
  • "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi
  • "Os Enforcados", de Fernando Coimbra
  • "Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes
  • "Um Lobo entre os Cisnes", de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
  • "Vitória", de Andrucha Waddington

