Festival de Cinema de Gramado anuncia filmes das mostras competitivas

De 13 a 23 de agosto, o Festival de Cinema de Gramado chega a sua 53ª edição com exibição de curtas e longas-metragens inéditos no circuito comercial brasileiro. Tradicional no calendário de cinema, o maior festival da Região Sul reúne cinéfilos, críticos e artistas de diferentes partes do país como forma de trilhar novos rumos para o debate e a distribuição do cinema no Brasil. Marcélia Cartaxo e Rodrigo Santoro recebem homenagens recebem homenagens durante a programação.

Com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, "O Último Azul" ganhou três prêmios no Festival de Berlim, sendo um deles o Grande Prêmio do Júri (Urso de Prata) Crédito: Guillermo Garza/Desvia/Divulgação

A noite de abertura, no dia 15 de agosto, contará com exibição de “ O Último Azul ”, do pernambucano Gabriel Mascaro, que venceu o Urso de Prata no 75º Festival de Cinema de Berlim.

Apesar de não ter nenhum filme cearense neste ano , a seleção fez um recorte que se expande do eixo Rio-São Paulo e inclui filmes de estados do Norte e Nordeste, como Pará, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte.

No segundo semestre, será o primeiro dos grandes festivais a dar largada a uma nova safra de produções audiovisuais, seguido do 58º Festival de Brasília, 35º Cine Ceará , 27º Festival do Rio e 49ª Mostra de São Paulo .

Na trama, Denise Weinberg interpreta Tereza, uma mulher de 77 anos que embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região amazônica para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre. Rodrigo Santoro, co-protagonista do filme, será homenageado no festival com o Kikito de Cristal.

Marcélia Cartaxo, atriz paraibana, também será homenageada no festival com o Troféu Oscarito. Com forte presença no cinema brasileiro desde os anos 1980, quando deu vida à emblemática Macabéa de “A Horda Estrela”, ela voltou aos holofotes em 2019 ao vencer o Kikito de Melhor Atriz no festival por seu papel em “Pacarrete”, do cearense Allan Deberton, que foi o grande vencedor daquela edição histórica com oito prêmios.

A homenagem não poderia acontecer em momento mais oportuno: além de estar na televisão com a novela “Guerreiros do Sol”, em setembro ela estará nas salas de cinema com “A Praia do Fim do Mundo”, filme sombrio de Petrus Cariry que finalmente será lançado comercialmente.