Veja filmes em cartaz a R$ 10 em Fortaleza na Semana do Cinema

Semana do Cinema começa nesta quinta, 28, e vai até o dia 3 de setembro com preços promocionais em ingressos e combos de pipoca. Veja filmes em cartaz

Em Fortaleza , a Semana de Cinema acontece nas redes Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex. Os cinemas também podem oferecer combos de lanches com valores promocionais.

Promoção aguardada pelos amantes da sétima arte no Brasil , a Semana do Cinema começou nesta quinta-feira, 28, com ingressos por R$ 10 em sessões até o dia 3 de setembro.

A vida parece fácil para o casal perfeito Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carreiras de sucesso, um casamento amoroso e filhos maravilhosos.

Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos.

Mas, por trás da fachada de sua suposta vida ideal, uma tempestade se forma – enquanto a carreira de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam, um barril de pólvora de competição acirrada e ressentimento oculto se acende.

Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo.

Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título.

Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.

Acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo, representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense.

Caçadores do Fim do Mundo (estreia)

Em um mundo que assistiu à destruição do Hemisfério Leste, um antigo soldado se transforma em um caçador de relíquias para os poderosos. Quando recebe a tarefa de recuperar a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, porém, ele entende na prática que a Terra precisa mais de um herói do que de uma pintura.

Rosario - Estreia

Quando Rosario (Emeraude Toubia), uma empresária de sucesso, recebe a notícia da morte de sua avó distante, ela precisa voltar ao antigo apartamento da família. No entanto, uma forte nevasca a surpreende, obrigando-a a passar a noite no local.

Cercada por vizinhos estranhos e por um silêncio cada vez mais inquietante, Rosario logo percebe que algo maligno e ancestral habita aquele lugar. Ao descobrir uma maldição que atravessa gerações, ela precisará enfrentar os segredos enterrados de sua família para proteger não apenas a própria vida, mas também sua alma.

Interestelar (relançamento)

Diante da escassez de recursos naturais na Terra, um grupo de exploradores faz uso de um buraco negro recém-descoberto para superar as limitações da viagem espacial tradicional e conquistar grandes distâncias, buscando um possível novo lar para a humanidade.

Após 10 anos do lançamento, "Interestelar" ganha reexibição nos cinemas em 2025 Crédito: Warner Bros/Divulgação

Semana do Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz

A Hora do Mal

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!

A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada.

E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis retornam para sequência de clássico da Disney Crédito: Divulgação/Ingresso.com

Faça Ela Voltar

Dois meio-irmãos, após encontrarem seu pai morto no banheiro, são alocados para um lar adotivo. Andy e Piper acabam na casa de Laura, sua nova guardiã. Com um jeito excêntrico, Laura trabalhava como conselheira pedagógica e, além dos irmãos, também adota um jovem mudo chamado Oliver.

Afastada da cidade grande, o imóvel no qual a garota e o garoto vivem esconde grandes segredos, e a descoberta de um ritual aterrorizante é capaz de destruir para sempre a relação dos dois, e até mesmo transformá-la em uma dor profunda.

Os Caras Malvados 2

Cinco anos após os eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão.

Uma nova aventura surge, porém, quando um esquadrão de mulheres bandidas os força a fazer um serviço perigoso. Será preciso, então, dar uma pausa na aposentadoria para realizar o que dizem ser seu último trabalho.

Os Caras Malvados 2 retorna com Sam Rockwell dublando o protagonista Sr. Lobo Crédito: Divulgação/Ingresso.com

Amores à Parte

Carey perde o chão ao receber a notícia de que sua esposa Ashley quer o divórcio. Buscando o apoio de Julie e Paul, ele se choca ao descobrir que o casal de amigos encontrou a felicidade ao abrir o relacionamento. Diante de informações tão surpreendentes, Carey ultrapassa todos os limites e leva a relação de todos eles à loucura.

Amores Materialistas

Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço.

Corra Que a Polícia Vem Aí!

Seguindo os mesmos passos de seu falecido pai, Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) entra para a corporação e, com seu jeito também bastante peculiar, tem a missão de comandar a divisão de elite da polícia de Los Angeles.

Ao lado de seu parceiro Capitão Ed Hocken Jr., Debrin Jr.é sugado por uma trama de conspiração sem sentido envolvendo um assalto a banco comandado pelo criminoso Sig Gustafson (Kevin Durand).

No meio da investigação, Debrin Jr. acaba mergulhando num complô que parece ameaçar toda a cidade com bombas. Preparado para causar mais problemas e destruição do que o próprio plano maléfico dos bandidos, o desajeitado policial não medirá esforços para provar seu valor e tentar salvar o dia.

Luiz Gonzaga: Légua Tirana

Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra.

Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.

Superman

Movido pela fé na humanidade e pela esperança em um mundo melhor, Superman embarca em uma jornada para equilibrar suas duas identidades: a de um alienígena de Krypton e a de Clark Kent, criado em Smallville no Kansas.

Novo filme de "Superman", dirigido por James Gunn, dá início a novo universo compartilhado da DC Crédito: Warner Bros./Divulgação

Quarteto Fantástico - Primeiros Passos

Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.

Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa) são o peso a mais que difere "Quarteto Fantástico: Primeiros Passo" de um filme qualquer Crédito: MARVEL STUDIOS/DIVULGAÇÃO

Semana do Cinema 2025 em Fortaleza