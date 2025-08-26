Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HBO Max: veja novos preços após aumento nas mensalidades

HBO Max anuncia aumentos no Brasil; veja novos preços

Serviço de streaming comunicou os assinantes por email; um dos planos não sofreu alterações. Saiba mais
Autor Mariana Fernandes
O serviço de streaming HBO Max anunciou nesta terça-feira, 26, um aumento no preço das mensalidades no Brasil.

Os assinantes foram comunicados por e-mail e as mudanças são válidas a partir de setembro. Já para os novos assinantes, os valores são válidos imediatamente. 

Os valores foram reajustados em até 21%, no plano anual. Contudo, os planos “Básico com anúncios” e "Platinum" não sofreram alterações de preço. Confira os novos valores.

Quais são os novos valores da HBO Max?

Os novos valores das mensalidades da HBO Max serão cobrados a partir de 26 de setembro. Confira:

  • Plano Básico com Anúncios - R$ 29,90
  • Plano Standard - de R$ 39,90 para R$ 44,90
  • Plano Platinum - R$ 55,90

Já os valores dos planos anuais tiveram as seguintes mudanças:

  • Plano Básico com Anúncios: de R$ 226,80 para R$ 274,90 por ano ou em 12x de R$22,90
  • Plano Standard: de R$ 358,80 para R$ 419,90 ou em 12x de R$ 34,90
  • Plano Platinum: de R$ 478,80 para R$ 539,90 ou em 12x de R$ 44,90

Quais os próximos lançamentos?

  • Friendship (filme): estreia 5 de setembro;
  • Task (primeiro episódio): estreia 7 de setembro;
  • Seen & Heard: A história da televisão negra - estreia 9 de setembro;
  • Tempo de Guerra: estreia 12 de setembro.

