HBO Max: veja novos preços após aumento nas mensalidades

HBO Max terá aumento nas mensalidades a partir de setembro; confira os valores / Crédito: Divulgação/HBO Max

O serviço de streaming HBO Max anunciou nesta terça-feira, 26, um aumento no preço das mensalidades no Brasil. Os assinantes foram comunicados por e-mail e as mudanças são válidas a partir de setembro. Já para os novos assinantes, os valores são válidos imediatamente.