Artistas nordestinos realizam show de humor em Libras

O stand-up comedy “Será que nós, surdos, sabemos contar piadas?”, todo realizado com humoristas surdos, será apresentado no palco do Cineteatro São Luiz no próximo 4 de setembro, às 19 horas. Realizado integralmente na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e com presença de intérprete para pessoas ouvintes, o espetáculo traz Waton Filho, um dos principais nomes da comédia de surdos no País.

Os artistas Lucas Cruz, de Recife, que faz sua estreia no show; Daniel Dantas e Katya Pinheiro, ambos de Fortaleza, completam o elenco. Humor como forma de inclusão O comediante cearense Waton Filho destaca que apresentar um espetáculo 100% em Libras é "histórico e emocionante", conforme comunicado enviado à imprensa.

“Mostra que o humor não depende só da fala, ele tem ritmo, tem expressão, tem corpo, e tem som também: o som da risada, da palma, da vibração. Nós, surdos, falamos com as mãos, e essa é a nossa voz”, continua o artista.

"A Libras é viva, é visual e é uma forma poderosa de se comunicar com o mundo. Estar nesse palco mostra que a arte em Libras tem força, merece respeito e visibilidade", afirma Waton. O humorista também reconhece que existem barreiras a serem superadas: "Muitos ouvintes nunca interagiram de verdade com surdos no palco, e não sabem como é a nossa forma de fazer arte. Mas eu gosto de transformar isso em oportunidade: nos meus shows, crio brincadeiras e momentos especiais que envolvem o público ouvinte de um jeito diferente".