Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artistas nordestinos realizam show de humor em Libras

Artistas nordestinos realizam show de humor em Libras

Humoristas nordestinos apresentam stand-up feito totalmente em Libras no Cineteatro São Luiz; show conta com intérprete para ouvintes
Autor Eduarda Porfírio
Autor
Eduarda Porfírio Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O stand-up comedy “Será que nós, surdos, sabemos contar piadas?”, todo realizado com humoristas surdos, será apresentado no palco do Cineteatro São Luiz no próximo 4 de setembro, às 19 horas.

Realizado integralmente na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e com presença de intérprete para pessoas ouvintes, o espetáculo traz Waton Filho, um dos principais nomes da comédia de surdos no País.

Leia também | Grupo de dança Corpo cancela show em Fortaleza por falta de teatro

Os artistas Lucas Cruz, de Recife, que faz sua estreia no show; Daniel Dantas e Katya Pinheiro, ambos de Fortaleza, completam o elenco.

Humor como forma de inclusão

O comediante cearense Waton Filho destaca que apresentar um espetáculo 100% em Libras é “histórico e emocionante”, conforme comunicado enviado à imprensa.

“Mostra que o humor não depende só da fala, ele tem ritmo, tem expressão, tem corpo, e tem som também: o som da risada, da palma, da vibração. Nós, surdos, falamos com as mãos, e essa é a nossa voz”, continua o artista.

“A Libras é viva, é visual e é uma forma poderosa de se comunicar com o mundo. Estar nesse palco mostra que a arte em Libras tem força, merece respeito e visibilidade”, afirma Waton.

Leia também | Ludmila Amaral apresenta tributo à Marina Lima em Fortaleza

O humorista também reconhece que existem barreiras a serem superadas: “Muitos ouvintes nunca interagiram de verdade com surdos no palco, e não sabem como é a nossa forma de fazer arte. Mas eu gosto de transformar isso em oportunidade: nos meus shows, crio brincadeiras e momentos especiais que envolvem o público ouvinte de um jeito diferente”.

Espetáculo de humor “Será que nós, surdos, sabemos contar piadas?”

  • Quando: quinta-feira, 4 de setembro, às 19 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)
  • Vendas: bilheteria física e Sympla
  • Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar