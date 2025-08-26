5 filmes interessantes que chegam ao cinema nesta semana / Crédito: Edicase Entretenimento

Os cinemas recebem nesta semana estreias que prometem emocionar e provocar reflexões. “O último azul” apresenta uma narrativa sensível ambientada na Amazônia, onde uma mulher de 77 anos decide desafiar o destino imposto pelo governo e embarca em uma jornada transformadora. “Os Roses: até que a morte os separe” é uma comédia dramática sobre os limites de um casamento que desmorona em meio a conquistas e frustrações. A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Bambi: uma aventura na floresta (28/08) Dirigida por Michel Fessler, esta versão live-action do clássico de Felix Salten aposta em uma abordagem realista, oferecendo uma experiência visual próxima a um documentário da vida selvagem. A trama acompanha Bambi, um jovem cervo que, sob a proteção de sua mãe, aprende a viver na floresta. Tudo muda drasticamente com a chegada do outono, quando ele perde a mãe para os caçadores. Em meio ao luto, ele encontra apoio em Faline, sua amiga de infância, e recebe os ensinamentos do Príncipe da Floresta, um cervo majestoso que, além de seu guia, revela-se seu pai. Com sua ajuda, Bambi amadurece e se prepara para enfrentar os desafios e perigos do mundo ao seu redor. 2. C.I.C – Central de Inteligência Cearense (28/08) A história acompanha o agente secreto Karkará (Edmilson Filho), encarregado de recuperar uma fórmula ultrassecreta roubada por grupos criminosos que atuam entre Brasil, Paraguai e Argentina. Para concluir a missão, ele conta com o apoio de Romerito (Gustavo Falcão), um agente paraguaio, e de Micaela (Alana Ferri), representante argentina, formando uma equipe inesperada que precisa agir com rapidez para impedir que o material seja usado perigosamente. Ao longo da jornada, o protagonista enfrenta ameaças, situações inusitadas e cenas repletas de humor, misturando ação, sátira e o carisma típico do herói cearense. 3. Caçadores do fim do mundo (28/08) Em um futuro devastado por uma tempestade solar que apagou toda a tecnologia, o ex-soldado Jake (Dave Bautista) sobrevive explorando restos de um mundo em ruínas. Contratado por Valentine (Samuel L. Jackson), ele precisa recuperar uma das obras mais icônicas da história da arte: a Mona Lisa. Para concluir essa busca, conta com a parceria de Drea (Olga Kurylenko), mergulhando em um caminho cheio de armadilhas, disputas sangrentas e alianças frágeis, enquanto enfrenta um inimigo poderoso que também deseja o tesouro perdido.