Adaptação da obra de Clarice Lispector, filme 'A Hora da estrela' completa 40 anos

Macabéa vive em uma cidade grande e caótica, mas é totalmente invisível para aqueles ao seu redor. A personagem não deixa de evocar grandes questões da obra de Lispector: como os seres humanos lidam com sua própria solidão , com seus desejos e com o próprio fluxo de pensamento.

Muito depois do sucesso do longa, em 1985, Marcélia também obteve destaque ao protagonizar o filme “Pacarrete”, do cearense Allan Deverton. No drama, ela interpreta uma bailarina que quer participar dos festejos de 200 anos de sua cidade natal fazendo um número de dança. Mas, para seu desgosto, ninguém da cidade se importa com isso. A atuação lhe rendeu o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Em 2025, Marcélia atuará na novela “Guerreiros do Sol", escrita por George Moura e Sergio Goldenberg para o Globoplay, no papel de matriarca de uma família protagonista.

Confira o trailer de 'A Hora da Estrela' abaixo:

Onde assistir 'A Hora da Estrela'?

Atualmente, a versão original de 1985 de "A Hora da Estrela" está disponível na plataforma de streaming Globoplay. A versão remasterizada, por fazer parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras, aguarda novas possibilidades de exibição nos cinemas.