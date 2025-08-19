Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ingressos de cinema a R$ 10: veja programação em Fortaleza

Semana do Cinema 2025 tem ingressos a preços populares e combos promocionais nos principais shoppings da Capital, entre 28 de agosto e 3 de setembro
Os apaixonados por filmes terão uma ótima oportunidade a partir da quinta-feira, 28 de agosto.

Durante a Semana do Cinema 2025, os ingressos em Fortaleza estarão disponíveis por apenas R$ 10, em redes como Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex.

A promoção segue até 3 de setembro e vale para sessões 2D, VIP e MEGA, em todos os canais de venda.
Além dos preços reduzidos nas entradas, combos de pipoca e refrigerante também estarão com valores especiais.

Entre os filmes aguardados estão os seguintes títulos: “F1 O Filme”, “Corra Que A Polícia Vem Aí!”, “Uma sexta-feira Mais Louca Ainda!”, “Amores Materialistas”, “Juntos”, “Superman”, “Os Caras Malvados 2”.

Programação Semana do Cinema em Fortaleza

O público poderá conferir longas de diferentes gêneros, com destaque para o suspense A Hora do Mal e o clássico de ficção científica Interestelar.

Alguns filmes serão disponibilizados com maior proximidade da quinta-feira, 28. Saiba os já disponíveis títulos, classificação indicativa, idioma e horário.

North Shopping Fortaleza

Filmes

  • A Hora do Mal (18) – DUB  – 20h45
  • Corra que a Polícia Vem Aí! (14) – DUB – 18h20
  • Interestelar (10) – DUB – 20h20
  • Os Caras Malvados 2 (L) – DUB – 18h45
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (12) – DUB – 21h

Endereço 

  • Avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy

 

Iguatemi Fortaleza

Filmes

  • Corra que a Polícia Vem Aí! (14) – LEG e DUB - em diversos horários
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (12) – LEG e DUB
  • A Hora do Mal (18) – DUB/LEG e LEG IMAX
  • Juntos (16) – LEG/DUB
  • Os Caras Malvados 2 (L) – DUB
  • Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda! (10) – DUB/LEG
  • Amores Materialistas (14) – LEG e DUB
  • Os Enforcados (18) 
  • Superman (14) – DUB
  • A Melhor Mãe do Mundo (14) 
  • Drácula: Uma História de Amor Eterno (16) – LEG
  • Smurfs (L) – DUB
  • Jurassic World – Recomeço (14) – LEG
  • F1 – O Filme (12) – LEG IMAX

Endereço

  • Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

 

RioMar Fortaleza

Filmes

  • Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h

Endereço

  • Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

 

North Shopping Jóquei

Filmes

  • Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h

Endereço

  • Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

 

RioMar Kennedy

Filmes

  • Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h

Endereço

  • Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

 

Via Sul Shopping

Filmes

  • Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h

Endereço

  • Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité)

 

Serviço – Semana do Cinema 2025 em Fortaleza

  • Quando: 28 de agosto a 3 de setembro
  • Onde: Kinoplex, UCI, Cinépolis, Centerplex e Cinema Benfica
  • Quanto: ingressos a partir de R$ 10
  • Mais informações: Ingresso.com e sites das redes de cinema

