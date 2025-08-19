Ingressos de cinema a R$ 10: veja programação em Fortaleza

Ingressos de cinema a R$ 10: veja programação em FortalezaSemana do Cinema 2025 tem ingressos a preços populares e combos promocionais nos principais shoppings da Capital, entre 28 de agosto e 3 de setembro
Os apaixonados por filmes terão uma ótima oportunidade a partir da quinta-feira, 28 de agosto.
Durante a Semana do Cinema 2025, os ingressos em Fortaleza estarão disponíveis por apenas R$ 10, em redes como Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex.
A promoção segue até 3 de setembro e vale para sessões 2D, VIP e MEGA, em todos os canais de venda.
Além dos preços reduzidos nas entradas, combos de pipoca e refrigerante também estarão com valores especiais.
Entre os filmes aguardados estão os seguintes títulos: “F1 O Filme”, “Corra Que A Polícia Vem Aí!”, “Uma sexta-feira Mais Louca Ainda!”, “Amores Materialistas”, “Juntos”, “Superman”, “Os Caras Malvados 2”.
Programação Semana do Cinema em Fortaleza
O público poderá conferir longas de diferentes gêneros, com destaque para o suspense A Hora do Mal e o clássico de ficção científica Interestelar.
Alguns filmes serão disponibilizados com maior proximidade da quinta-feira, 28. Saiba os já disponíveis títulos, classificação indicativa, idioma e horário.
North Shopping Fortaleza
Filmes
- A Hora do Mal (18) – DUB – 20h45
- Corra que a Polícia Vem Aí! (14) – DUB – 18h20
- Interestelar (10) – DUB – 20h20
- Os Caras Malvados 2 (L) – DUB – 18h45
- Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (12) – DUB – 21h
Endereço
- Avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy
Iguatemi Fortaleza
Filmes
- Corra que a Polícia Vem Aí! (14) – LEG e DUB - em diversos horários
- Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (12) – LEG e DUB
- A Hora do Mal (18) – DUB/LEG e LEG IMAX
- Juntos (16) – LEG/DUB
- Os Caras Malvados 2 (L) – DUB
- Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda! (10) – DUB/LEG
- Amores Materialistas (14) – LEG e DUB
- Os Enforcados (18)
- Superman (14) – DUB
- A Melhor Mãe do Mundo (14)
- Drácula: Uma História de Amor Eterno (16) – LEG
- Smurfs (L) – DUB
- Jurassic World – Recomeço (14) – LEG
- F1 – O Filme (12) – LEG IMAX
Endereço
- Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
RioMar Fortaleza
Filmes
- Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h
Endereço
- Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
North Shopping Jóquei
Filmes
- Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h
Endereço
- Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube
RioMar Kennedy
Filmes
- Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h
Endereço
- Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy
Via Sul Shopping
Filmes
- Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h
Endereço
- Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité)
Serviço – Semana do Cinema 2025 em Fortaleza
- Quando: 28 de agosto a 3 de setembro
- Onde: Kinoplex, UCI, Cinépolis, Centerplex e Cinema Benfica
- Quanto: ingressos a partir de R$ 10
- Mais informações: Ingresso.com e sites das redes de cinema