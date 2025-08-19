Ingressos de cinema a R$ 10: veja programação em Fortaleza

"Um Sexta Feira Mais Louca Ainda", "Amores Materialistas" e o relançamento de "Interestelar" estão entre os títulos da Semana do Cinema. / Crédito: Divulgação/Ingressos.com / KILLER FILMES/DIVULGAÇÃO

Os apaixonados por filmes terão uma ótima oportunidade a partir da quinta-feira, 28 de agosto. Durante a Semana do Cinema 2025, os ingressos em Fortaleza estarão disponíveis por apenas R$ 10, em redes como Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex.

Alguns filmes serão disponibilizados com maior proximidade da quinta-feira, 28. Saiba os já disponíveis títulos, classificação indicativa, idioma e horário. North Shopping Fortaleza Filmes A Hora do Mal (18) – DUB – 20h45



(18) – DUB – 20h45 Corra que a Polícia Vem Aí! (14) – DUB – 18h20



(14) – DUB – 18h20 Interestelar (10) – DUB – 20h20



(10) – DUB – 20h20 Os Caras Malvados 2 (L) – DUB – 18h45



(L) – DUB – 18h45 Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (12) – DUB – 21h Endereço Avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy Iguatemi Fortaleza Filmes

Corra que a Polícia Vem Aí! (14) – LEG e DUB - em diversos horários



(14) – LEG e DUB - em diversos horários Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (12) – LEG e DUB



(12) – LEG e DUB A Hora do Mal (18) – DUB/LEG e LEG IMAX



(18) – DUB/LEG e LEG IMAX Juntos (16) – LEG/DUB



(16) – LEG/DUB Os Caras Malvados 2 (L) – DUB



(L) – DUB Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda! (10) – DUB/LEG



(10) – DUB/LEG Amores Materialistas (14) – LEG e DUB



(14) – LEG e DUB Os Enforcados (18)



(18) Superman (14) – DUB



(14) – DUB A Melhor Mãe do Mundo (14)



(14) Drácula: Uma História de Amor Eterno (16) – LEG



(16) – LEG Smurfs (L) – DUB



(L) – DUB Jurassic World – Recomeço (14) – LEG



(14) – LEG F1 – O Filme (12) – LEG IMAX Endereço Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz RioMar Fortaleza Filmes Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h Endereço Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu North Shopping Jóquei Filmes Interestelar (Relançamento, 2h51, LEG) – 20h Endereço Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube