Cinemas em Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10; veja locais

Semana do Cinema 2025 tem filmes com ingressos promocionais entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro

Os amantes do cinema vão ter mais um motivo para lotar as salas de todo o Brasil. Com início na próxima quinta-feira, 28, a Semana do Cinema está com promoções especiais que incluem ingressos e combos de lanches.

Realizado em diversas redes de cinema, o público poderá assistir a filmes nacionais e internacionais, que vão da comédia ao terror, com ingressos nos valores de R$ 10 até o dia 3 de setembro.

Entre os longas disponíveis durante o evento, estão os seguintes títulos: “F1 O Filme”, “Corra Que A Polícia Vem Aí!”, “Uma sexta-feira Mais Louca Ainda!”, “Amores Materialistas”, “Juntos”, “Superman”, “Os Caras Malvados 2”.

Em Fortaleza, a Semana de Cinema acontece nas redes Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex. Na ocasião, os cinemas também podem oferecer combos de lanches com valores promocionais.