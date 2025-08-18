Cinemas em Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10; veja locais

Cinemas em Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10; veja locaisSemana do Cinema 2025 tem filmes com ingressos promocionais entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro
Os amantes do cinema vão ter mais um motivo para lotar as salas de todo o Brasil. Com início na próxima quinta-feira, 28, a Semana do Cinema está com promoções especiais que incluem ingressos e combos de lanches.
Realizado em diversas redes de cinema, o público poderá assistir a filmes nacionais e internacionais, que vão da comédia ao terror, com ingressos nos valores de R$ 10 até o dia 3 de setembro.
Entre os longas disponíveis durante o evento, estão os seguintes títulos: “F1 O Filme”, “Corra Que A Polícia Vem Aí!”, “Uma sexta-feira Mais Louca Ainda!”, “Amores Materialistas”, “Juntos”, “Superman”, “Os Caras Malvados 2”.
Em Fortaleza, a Semana de Cinema acontece nas redes Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex. Na ocasião, os cinemas também podem oferecer combos de lanches com valores promocionais.
Semana do Cinema 2025 em Fortaleza
- Quando: 28 de agosto a 3 de setembro
- Onde: cinemas das redes Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex
- Quanto: ingressos a partir de R$ 10
- Mais informações: Ingresso.com e sites das redes de cinema