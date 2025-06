'F1 - O Filme' é o clichê hollywoodiano para introduzir a categoria

Screeners de "F1 - O FIlme", protagonizado por Brad Pitt / Crédito: TMDB/divulgação

Piloto da Williams, Carlos Sainz foi procurado para comentar o que achou de "F1: O Filme". "Acredito que, para um novo fã, vai atrair muita gente nova e vai funcionar muito bem para quem não sabe nada sobre Fórmula 1. Para o fã hardcore, para os jornalistas e para nós (pilotos), vamos ver coisas que talvez pareçam um pouco americanas demais ou hollywoodianas demais". Ele, que aparece em algumas cenas ao longo de quase 2h40min, não poderia estar mais certo.

O filme é um clássico blockbuster de ação. Algo que o diretor Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick", "Oblivion" e "Tron - O Legado") não é novato em fazer. É possível ver seus toques na costura de buscar uma sintonia entre o ultramoderno mundo de velocidade, agora do esporte, com a já muito conhecida jornada do herói que precisa fazer as pazes com o passado. SOBRE O ASSUNTO | F1 2025: um campeonato aberto, mas ainda morno O longa tem como premissa a história de Sonny Haye (Brad Pitt, "Clube da Luta" e "Tróia") que, na década de 1990, era tido como um prodígio da Fórmula 1, destinado a brilhar, até que um acidente na pista levou esse sonho embora.

Décadas depois, seu ex-companheiro de equipe Ruben (Javier Bardem, "Onde os Fracos Não Têm Vez" e "Piratas do Caribe"), agora proprietário de uma equipe na categoria, clama para que Sonny volte a correr e ajude o time. 'F1 - O Filme' repete fórmulas conhecidas pelo público O roteiro sempre parece com algo que já foi visto antes. A relação entre Sonny e o companheiro de equipe Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris ("Snowfall"), é o clichê de um cabeça dura experiente lidando com um novato prodígio, uma dinâmica com tons da animação "Carros" (2006). Era como ver quase como ver Relâmpago McQueen e Doc Hudson discutindo. Outra fórmula se repete com a construção das interações do personagem de Pitt com os membros da equipe. Aos poucos, ele vai ganhando confiança até se tornar ponto central da estrutura.

Os barulhos dos motores, os segundos de silêncio entre o apagar das luzes e a reação dos pilotos na largada, os sons da pista. Tudo se soma aos toques techno que Hans Zimmer adicionou na trilha sonora. As músicas compostas para o longa completam o clima de “isso tudo é muito badalado”, que o filme está ansioso para vender (soa muito como "Tron", também dirigido por Kosinski). 'F1 - O Filme' busca ampliar espaço da F1 No fim, as palavras de Carlos Sainz fazem sentido. Para quem já acompanha a categoria, alguns pontos precisam ser suavizados. Nada seria tão fácil, desde a produção de atualizações para o carro a ultrapassagens. Chega a ser divertido tantas figuras conhecidas aparecerem na tela. Fez diferença ver os pilotos e chefes de equipes reais, e até o querido cachorro de Lewis Hamilton (um dos produtores do filme), o Roscoe.