Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinebiografia de Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Fortaleza

Cinebiografia de Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Fortaleza

"Luiz Gonzaga - Légua Tirana", cinebiografia do Rei do Baião, estreia nos cinemas nacionais este mês
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nome de destaque na música nordestina, o sanfoneiro Luiz Gonzaga (1912-1989) tem vida e trajetória representada na cinebiografia “Luiz Gonzaga - Légua Tirana”. Dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho, o longa-metragem apresenta a história do Rei do Baião a partir de suas conexões com o nordeste.

Leia também | Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Estrelado por Kayro Oliveira, Wellington Lugo e Chambinho do Acordeon no papel de Gonzaga da infância à fase adulta, o filme também traz no elenco Cláudio Ohana, Tonico Pereira, Luiz Carlos Vasconcelos, Ivanildo Gomes e o mestre da cultura popular Bule Bule.

Com estreia nacional marcada para este mês, algumas cidades vão receber sessões de pré-estreia que contarão com a participação do elenco e da produção.

Leia também | Luiz Gonzaga: de releituras no TikTok ao museu criado por criança no Crato

Em Fortaleza, o momento especial ocorre na quarta-feira, 20, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. O evento na capital cearense terá a presença do cineasta Marcos Carvalho e dos atores Kayro Oliveira, que vive Gonzaga na infância, e Chambinho do Acordeon, que interpreta o artista na idade adulta.

Além da sessão de pré-estreia, o público poderá assistir a “Luiz Gonzaga - Légua Tirana” no Cineteatro São Luiz, nos dias 22, às 19 horas, e 23 de agosto, às 10h e às 16h30min. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria presencial e no Sympla, com valores de R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira).

Pré-estreia “Luiz Gonzaga - Légua Tirana” em Fortaleza

  • Quando: quarta-feira, 20, às 19 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira)
  • Vendas: bilheteria presencial e Sympla

Sessões “Luiz Gonzaga - Légua Tirana” em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 22, às 19 horas; sábado, 23, às 10h e às 16h30min
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira)
  • Vendas: bilheteria presencial e Sympla

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar