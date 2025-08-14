Cinebiografia de Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Fortaleza

"Luiz Gonzaga - Légua Tirana", cinebiografia do Rei do Baião, estreia nos cinemas nacionais este mês

Leia também | Filme de Petrus Cariry concorre a uma vaga no Oscar 2026

Nome de destaque na música nordestina, o sanfoneiro Luiz Gonzaga (1912-1989) tem vida e trajetória representada na cinebiografia “Luiz Gonzaga - Légua Tirana” . Dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho, o longa-metragem apresenta a história do Rei do Baião a partir de suas conexões com o nordeste.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Estrelado por Kayro Oliveira, Wellington Lugo e Chambinho do Acordeon no papel de Gonzaga da infância à fase adulta, o filme também traz no elenco Cláudio Ohana, Tonico Pereira, Luiz Carlos Vasconcelos, Ivanildo Gomes e o mestre da cultura popular Bule Bule.

Com estreia nacional marcada para este mês, algumas cidades vão receber sessões de pré-estreia que contarão com a participação do elenco e da produção.

Leia também | Luiz Gonzaga: de releituras no TikTok ao museu criado por criança no Crato



Em Fortaleza, o momento especial ocorre na quarta-feira, 20, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. O evento na capital cearense terá a presença do cineasta Marcos Carvalho e dos atores Kayro Oliveira, que vive Gonzaga na infância, e Chambinho do Acordeon, que interpreta o artista na idade adulta.