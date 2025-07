‘Zootopia 2’: estreia de novembro ganha primeiro trailer oficial

O trailer da sequência de “ Zootopia ” dá indícios de uma nova fase no relacionamento entre Judy Hopps e Nick Wilde , antes marcado pela desconfiança. Os protagonistas se conhecem depois que a otimista coelha Judy decide sair do campo e ir solucionar crimes na cidade grande, enquanto Nick, "o raposo", é procurado por suspeita de um crime que não cometeu.

No trailer, os dois aparecem em uma sessão de terapia de grupo com outros animais, chamada “Parceiros em Crise”. Apesar da tentativa de disfarçar as dificuldades no relacionamento com Nick, as estratégias de Judy são imediatamente percebidas pela Dra. Fuzzby, que conduz o aconselhamento.

Em seguida, o trailer mostra que a coelha e a raposa recebem a incumbência conjunta de capturar uma cobra venenosa.

“Nessa missão, é tudo ou nada. Se vocês falharem, é o fim dessa dupla”, alerta o chefe de departamento de polícia, o búfalo africano Chefe Bogo. Para permanecerem juntos e completarem a missão, eles terão que se esforçar para superar as diferenças e os novos desafios, incluindo a possibilidade de que a cobra não seja um vilão.