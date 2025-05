Kieran Culkin é confirmado em elenco de ‘Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita’

O vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 2025 dará vida ao personagem Caesar Flickerman , apresentador dos jogos responsável por entrevistar com cada um dos tributos. Na franquia original, o papel foi interpretado por Stanley Tucci.

Após meses de rumores da participação de Kieran Culkin em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, nesta quinta-feira, 22, o ator foi confirmado no elenco do trabalho baseado na obra de Suzanne Collins.

Além de Culkin, os atores Joseph Zada (Haynith Abernathy), Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Mckenna Grace (Maysilee Donner) e Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee) compõem o elenco.

Outros nomes também já foram confirmados no longa. Kelvin Harrison Jr. (Beetee), Maya Hawke (Wiress), Lili Taylor (Mags), Ben Wang (Wyatt Callow), Ralph Fiennes (Presidente Snow) e Elle Fanning (Effie Trinket).

Todos os anúncios foram divulgados no perfil da saga no instagram por meio de um vídeo com o nome do personagem e a foto do intérprete. “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” nos cinemas em 20 de novembro de 2026”, registra a legenda.