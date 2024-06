Suzanne Collins anuncia novo livro de Jogos Vorazes: "Sunrise on the Reaping"

Com o título “Sunrise on the Reaping” (Nascer do sol na Colheita, em tradução livre), a história mostrará a 50ª edição dos Jogos, vinte e cinco anos antes dos acontecimentos que envolvem Katniss Everdeen. A capa oficial não foi divulgada.

Jogos Vorazes: autora fala das inspirações para novo livro da série



Com fortes inspirações políticas em seus livros, Suzanne Collins falou sobre as influências para a nova obra.

"Com 'Sunrise on the Reaping', me inspirei na ideia de submissão implícita de David Hume e, em suas palavras, 'a facilidade com que muitos são governados por poucos'", disse ela em comunicado.

Collins afirmou que a nova narrativa também dá “um mergulho mais profundo no uso da propaganda e no poder de quem controla a narrativa”. “A pergunta 'real ou não real?' me parece mais urgente a cada dia”, completa.

Jogos Vorazes: todos os livros da série foram adaptados para o cinema

Com o anúncio de um novo livro, os fãs da saga ficam na expectativa para saber se ele será adaptado para o cinema, como os outros que foram lançados antes.

Na franquia milionária, a atriz Jennifer Lawrence interpretou a heroína Katniss Everdeen nos quatro primeiros filmes: Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança - dividido em duas partes - adaptados pela Lionsgate.

Ano passado, foi lançado o filme do quarto livro da série, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, que se passa 64 anos antes dos eventos do primeiro filme, protagonizado por Tom Blyth no papel do jovem presidente Snow.